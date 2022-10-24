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- İzmir Barosu Genel Kurulu’ndaki konuşmaya soruşturma
İzmir Barosu Genel Kurulu’ndaki konuşmaya soruşturma
- 24.10.2022 - 18:05
- Güncelleme : 24.10.2022 - 18:28
İzmir Barosu Olağan Genel Kurul Toplantısı, Celal Atik Spor Salonu’nda yapıldı.
Kurul’da kürsüye gelen avukat Aryen Turan, konuşması sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri’ni hedef aldı.
İftira attı, Öcalan'a selam çaktı
Turan, TSK’nın terörle mücadele operasyonlarında kimyasal silah kullandığını iddia etti.
Turan, konuşmasını da PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın sözleriyle bitirdi.
Arbede çıktı
Bu iddialara salondaki bazı avukatlar tepki gösterdi, hatta arbede çıktı.
Genel kurulda, Aryen Turan hakkında suç duyurusunda bulunulması talep edildi.
Başsavcılık soruşturma açtı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı da avukat Aryen Turan’ın iddiası ve terör örgütü sloganı atmasıyla ilgili resen soruşturma başlattı.
Görevlendirilen savcıların, konuşmayla ilgili inceleme yürüttüğü ifade edildi.
İzmir Barosu Genel Kurulu’ndaki konuşmaya soruşturma ARŞİV VİDEO