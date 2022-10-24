İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir Barosu Genel Kurulu’nda TSK’nın terörle mücadele operasyonlarında kimyasal silah kullandığını iddia eden avukat hakkında soruşturma başlattı.

İzmir Barosu Olağan Genel Kurul Toplantısı, Celal Atik Spor Salonu’nda yapıldı.

Kurul’da kürsüye gelen avukat Aryen Turan, konuşması sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri’ni hedef aldı.

İftira attı, Öcalan'a selam çaktı

Turan, TSK’nın terörle mücadele operasyonlarında kimyasal silah kullandığını iddia etti.

Turan, konuşmasını da PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın sözleriyle bitirdi.

Arbede çıktı

Bu iddialara salondaki bazı avukatlar tepki gösterdi, hatta arbede çıktı.

Genel kurulda, Aryen Turan hakkında suç duyurusunda bulunulması talep edildi.

Başsavcılık soruşturma açtı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı da avukat Aryen Turan’ın iddiası ve terör örgütü sloganı atmasıyla ilgili resen soruşturma başlattı.

Görevlendirilen savcıların, konuşmayla ilgili inceleme yürüttüğü ifade edildi.

İzmir Barosu Genel Kurulu’ndaki konuşmaya soruşturma ARŞİV VİDEO