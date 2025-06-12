İzmir Belediyesi bin çalışanı işten çıkaracak

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İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde sular durulmuyor....

Geçtiğimiz günlerde 23 bin işçinin katıldığı grev, kentte ulaşım ve temizlik hizmetlerinde ciddi aksamalara yol açarak, halkın günlük yaşamını derinden etkiledi.

Grev, belediye ile sendika arasında uzlaşma sağlanmasıyla sona erse de, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde (İzBB) yeni bir kriz daha kendini gösterdi.

BİN KİŞİ İŞTEN ÇIKARILACAK

Büyükşehir’e bağlı İZDOĞA, İZULAŞ ve İZBETON şirketleri tarafından Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Belediye-İş) Genel Merkezi’ne gönderilen resmi yazılarda, 2 Mayıs 2025 tarihli yönetim kurulu kararları doğrultusunda “zorunlu toplu çıkarma” sürecinin başlatıldığı belirtildi.

Yazılarda, 800 kişinin İZDOĞA’dan, 100’er kişinin ise İZULAŞ ve İZBETON’dan çıkarılacağı ifade edildi.

ZORUNLU TOPLU ÇIKARMA 10 HAZİRAN'DA BAŞLAYACAK

İZDOĞA'nın gönderdiği yazıya göre, 10 Haziran’da başlayan işten çıkarma süreci 4 Temmuz 2025’e kadar tamamlanacak.

PERFORMANSI DÜŞÜK OLANLAR, EMEKLİLER VE İŞİNE GERİ DÖNMEK İSTEMEYENLER

İşten çıkarılacaklar arasında performans düşüklüğü bulunanlar, emekli olanlar ya da işine dönmek istemeyenler gibi farklı gruplar yer alıyor.

Sendika ile yapılan görüşmelerde, işçi çıkarımının azaltılması ya da etkilerinin hafifletilmesi gibi öneriler gündeme gelse de, "beklenen olumlu sonucun elde edilemediği" vurgulandı.

GREVİN ARKA PLANI

İzmir’de 29 Mayıs'ta başlayan ve kenti adeta durma noktasına getiren grev, belediyeye bağlı İZELMAN, İZENERJİ ve Egeşehir şirketlerinde çalışan yaklaşık 23 bin işçinin, DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası öncülüğünde iş bırakmasıyla başladı.

Grev, toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde belediye ile sendika arasında anlaşma sağlanamaması nedeniyle sokağa dökülen işçiler, özellikle “eşit işe eşit ücret” talebiyle hareket etmiş, aynı belediye bünyesinde farklı şirketlerde çalışan işçiler arasındaki maaş farklarının giderilmesini istemişti.

Sendikanın verilerine göre, İZDOĞA, İZBETON ve İZULAŞ gibi şirketlerde çalışanlar 59 bin TL ile 81 bin TL arasında maaş alırken, İZELMAN ve İZENERJİ çalışanlarının maaşları 36 bin TL ile 40 bin TL arasında değişiyordu.

7'NCİ GÜNÜNDE SONLANDI

Yedi gün süren grev, 3 Haziran gecesi belediyenin sunduğu son teklifin sendika tarafından kabul edilmesiyle sona erdi.

Teklif, ilk altı ay için yüzde 30 zam ve sonraki altı ay için yüzde 19’luk enflasyon farkını içeriyordu.

Bu anlaşmayla, İZELMAN ve İZENERJİ çalışanlarının en düşük net maaşı 62 bin TL’nin üzerine, en yüksek maaşı ise 80 bin TL’ye kadar yükseldi. Anlaşma, 4 Haziran 2025’te resmi olarak duyuruldu ve kısa süre içinde toplu iş sözleşmesi imzalandı.