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Erkeklerin berberlerde aldığı hizmetler son dönemlerde gündemdeki yerini koruyor.

İzmir Berberler Odası Başkanı ve İESOB Yönetim Kurulu üyesi Şükrü Bilgin, SONSÖZ TV'de berberlik mesleğinin sorunlarını, berberlerin beklentilerini anlattı.

"ERKEKLER KADINLARI GEÇTİ"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bilgin, berberlik ve kişisel bakım hizmeti talebi açısından erkeklerin kadınları geçtiğini söyledi.

Bilgin, artık erkeklerin de manikür, pedikür, cilt bakımı hatta kaş aldırma gibi hizmetler aldığını ifade etti.

"KİRPİK BAKIMI YAPTIRAN ERKEKLER BİLE VAR"

Bilgin, kadınların aldıkları kuaförlük hizmetlerinin seviyesinde bir değişiklik olmadığını ancak erkeklerin geçmiş yıllara göre daha çok kişisel bakım hizmeti almaya başladığını ifade ederken şunları kaydetti:

Vallahi şu anda erkekler, kadınlardan daha çok berbere gidiyorlar. Kadınların son yıllarda aldıkları güzellik hizmeti çeşitlenirken, o alışkanlıklarından asla taviz vermiyorlar. İtiraf etmeliyim ki, kuaförler, erkek berberleri için de rol model oldu. Erkeklerimiz de manikür, pedikür, cilt bakımı, hatta kaş düzeltme, kirpik bakımı gibi hizmetler alıyorlar. Berber arkadaşlar, bunlar için de bizden tarife talebinde bulunmaya başladılar. Erkekler o kadar çok bu işe alıştı ki, gerçekten kadınları geçti. Bugün yüzlerce berber dükkanında bu hizmetleri alan erkek müşterilerle karşılaşabilirsiniz.

"TİCARİ KAYGILAR NEDENİYLE BERBERLERDE ESKİ MUHABBET KALMADI"

Eskiden berber dükkanlarında koyu sohbetlerin yapıldığını, sıra bekleyen müşterilerin de katıldığı sohbette memleket meseleleri, futbol, borsa, siyaset gibi her konunun tartışıldığı samimi ortamlar olduğunu hatırlatan Bilgin, şöyle devam etti:

Ne yazık ki berberlerde ticari kaygılar öne geçti. Pandemi nedeniyle randevu sistemine geçildi. Hal böyle olunca eski muhabbetler pek olmaz oldu. Çünkü randevunun biri bitiyor, öteki başlıyor. Berberlerimizin de muhabbet edecek zamanları da kalmadı. Eskiden çaylar kahveler gelir, müşterimizi tıraş ederken sıra bekleyen diğer müşterilerimizle de koyu sohbetler ederdik. Doğrusu, eski günleri çok özlüyoruz.

"GÜZELLİK SALONLARI, BERBERLİK MESLEĞİNE ÇOK ZARAR VERDİ"

Çok sayıda güzellik salonunun satılık veya devir ilanı ile el değişmesinin beklendiğini, güzellik salonlarının berberlik ve kuaförlük mesleğine çok büyük zararlar verdiğini öne süren Bilgin, "Güzellik salonlarından çok büyük rahatsızlık duyuyoruz. Bize büyük zararları oldu. Sosyal medya fenomenleri bu işe el attılar ama kötü şöhret sahibi oldular. Eleman sıkıntısı çektikleri ve tek başlarına yürütemedikleri için kapatmak zorunda kalıyorlar. Bu işin botoksu var, karın yağı eritmesi var, kaş, cilt bakımı var, hepsi ayrı uzmanlık ister." dedi.