Haber Merkezi

İzmir'de çöp ve yol sorunu bitmiyor.

CHP'li belediyeler, hizmet noktasında vatandaşın gözünde sınıfta kalıyor.

İzmir'in Bornova ilçesinde de aylardır düzeltilmeyen bozuk yollar, vatandaşın kabusu oldu.

Bozuk yolda seyir halinde olan ve henüz ismi öğrenilemeyen sürücü isyan ederek, şunları söyledi:

"BU YOLU NE ZAMAN YAPMAYI DÜŞÜNÜYORSUN?"

Sayın Başkan bu yolu ne zaman yapmayı düşünüyorsun? Sayın Başkan ne yapıyor, çalışanları buraya asfalt atmak için neyi bekliyor? Cumhurbaşkanı'ndan yazı mı bekliyor?

"OY VERENLERE BÖYLE YAPIYORSANIZ, VERMEYENE NELER YAPARSINIZ"