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İHA

CHP'li belediyeler, çöplerle gündeme gelmeye devam ediyor.

Bu sefer İzmir Buca Belediyesi, toplanmayan çöplerle gündemde...

Buca Belediyesi"nde İmar A.Ş. adına görüşmeleri yürüten Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEM-SEN) ile DİSK Genel İş İzmir 5 No’lu Şube arasında, Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine çalışanlar iş bıraktı.

İşçilerin greve çıkmasıyla kent merkezinde bulunan çöpler de toplanmadı.

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KÖTÜ KOKU, KİRLİLİK...

Cadde ve sokaklarda biriken çöpler kötü koku ve kirliliğe neden olurken, vatandaşlar da duruma tepki gösterdi.

"SÜREKLİ BÖYLE, HER YER PİSLİK İÇİNDE"

İnkılap Mahallesi sakinlerinden Senem Işık, “O kadar kötü durumdayız ki. Çok iğrenç bir hal. Her yer pislik içerisinde. Çocuklarımız var. Diğer mahalleler de aynı şekilde. Biz bu durumdan bıktık. Sürekli böyle.

Çöpler alınmıyor, yerlere atılıyor. Camları açamıyoruz, evlerimizi havalandıramıyoruz. İzmir gibi bir şehirde bu olmamalı.” diye konuştu.

"MAHALLE KOMPLE ÇÖP YIĞINI DOLU"

Seniha Uysal ise “Hijyen açısından çok kötü. Mikrop dolu. İşçiler grev yapıyorlar, onların da hakları var. Fakat kötü koku oluyor, rahatsız oluyoruz. Sıcak hava olsa daha da kötü olacak. Belediyenin önlem alması gerekiyor. ” açıklamalarında bulundu.

Bir başka mahalle sakini Yahya Recai de “Ben yetişkinim ama küçük çocuklar var. Etraf pislik dolu. Hoş bir görüntü değil. Mahalle komple çöp yığını dolu. ” dedi.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Öte yandan Buca Belediyesi ile DİSK Genel İş Sendikası 5 No'lu Şube arasında temmuz ayından beri devam eden ve bin 607 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşme sürecinde uzlaşmanın sağlandığı öğrenildi.

Buca Belediyesi'nin önceki teklifini kabul etmeyerek grev kararı alan sendika yönetimi ise 2 günün ardından grevi sonlandırma kararı aldı. Bugün işbaşı yapan belediye işçilerinin, yapılan sözleşmeye göre tüm haklarıyla birlikte en düşük 43 bin 600 TL maaş alacağı belirtildi.