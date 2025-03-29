İzmir Buca'daki çöp yığınlarına vatandaşlar isyan etti

DHA

İzmir bir kez daha çöp dağlarıyla gündemde.

İzmir Körfezi'ndeki kirlilik ve kötü kokunun ardından, kentte oluşan çöp dağları da vatandaşların sağlığını tehdit ediyor.

ÇÖP YIĞINLARI OLUŞTU

Buca Belediyesi'nde DİSK'e bağlı Genel İş 5 No'lu Şube üyesi bazı işçiler, maaş, geriye dönük maaş farkları ve gıda ödemelerini alamadıkları gerekçesiyle dün iş bırakma kararı aldı.

İşçilerin grevde olması nedeniyle bazı sokaklarda çöpler toplanmazken, çöp konteynerlerinin yanları ile sokaklarda çöp yığınları oluştu.

"ÇÖPÜN ETRAFINDA FIRIN VAR"

İlçedeki bir taksi durağında görevli Ömer Akpınar, bu durumun zaman zaman yaşandığını ve ilçenin kanayan yarası haline geldiğini söyleyerek, "Çalışanın, emekçinin hakkı verilmediği sürece, bıçak kemiğe dayanıyor ve çalışanlar da 'Dur' diyor. Sonuçta sokaklar çöp yığını, çünkü çalışan yok. Burnumuzun dibinde kötü kokuyor, herkes rahatsız. Çöpün etrafında fırın var, esnaf var." dedi.

"BAYRAM ARİFESİNDE ÇOK KÖTÜ GÖRÜNTÜ"

İlçede yaşayan Elif Gürhan ise "Çöpler sokaklara taşmış durumda. Bayram arifesinde bu görüntü yakışmıyor. Sağlığımızı da tehdit ediyor." ifadelerini kullandı.

"ÇOK KÖTÜ KOKUYOR"

Esnaf Muhammed Dumlupınar da "Çöp kutusu ile aramızda 10 metre mesafe olmasına rağmen çok kötü kokuyor." diye konuştu.