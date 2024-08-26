İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay: Ölen balıklar buraya ait değil İzmir Körfezi'nde yaşanan balık önemleriyle ilgili konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Bu balıklar buraya ait değil. Bunların gemilerle taşındığını ve iklim değişikliğiyle Körfez içinde baskın haline geldiğini söyleyebiliriz" dedi.

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Haber Merkezi

İzmir Körfezi'nin uzun yıllara dayanan kirlilik sorunu çözülemiyor.

Bu kapsamda Körfez'de balık ölümleri baş gösterdi...

Özellikle Karşıyaka ve Bayraklı sahillerinde ölü balıklar nedeniyle oluşan kötü koku, vatandaşları ev ve iş yerlerinin pencerelerini açamaz hale getirdi.

"BURAYA AİT DEĞİLLER"

Yaşananların ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Egemenlik Evi Çetin Emeç Toplantı Salonu’nda İzmir Körfezi’nde yaşanan balık ölümleriyle ilgili basın toplantısı düzenledi.

Kıyıya vuran balıklarla ilgili konuşan Tugay, görenleri şaşkına çevirecek bir şekilde 'Bu balıklar buraya ait değil.' dedi.

Tugay, balıkların İzmir Körfezi'ne nasıl geldiklerine ilişkin de dikkat çeken ifadeler kullandı.

"BALIKLAR GEMİLERLE TAŞINDI"

1965 yılından bu yana Körfez'in kirlenmekte olduğunu ifade eden Tugay, "Bu yeni bir durum değil. Yıllar içerisinde derelerle Körfezimize evsel, endüstriyel ve bir miktarda tarımsal atıklar taşınıyor. İşin son noktasına gelinmiş gibi görünüyor. Bununla yüzleşmemiz gerektiğini, çözüm için ortak bir çaba içinde olmamız gerektiğini söylüyorum. Körfez'de yaşanan renk değişikliği ve balık ölümleri plankton denilen bir mikroorganizma türünün denizde aniden çoğalmasıyla ortaya çıktı. Bunların gemilerle taşındığını ve iklim değişikliğiyle Körfez içinde baskın haline geldiğini söyleyebiliriz." dedi.