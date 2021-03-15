İzmir Büyükşehir Belediyesi, Enver Aysever'in ihalesini iptal etti

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Enver Aysever'e 18 günlük eğitim için ödeyeceği 238 bin 500 liralık ihalenin iptal edildiğini duyurdu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, gazeteci Enver Aysever'le "2021 Yılı Yaşam Boyu Eğitim Projesi Atölye Etkinlikleri Hizmeti" için toplamda 238 bin 500 liralık bir anlaşma yaptığı ortaya çıkmıştı.

YALNIZCA 18 GÜNLÜK ETKİNLİK İÇİN 238 BİN LİRA ÖDEME

Belediye ile Enver Aysever arasında yapılan ihalenin basına yansımasının ardından vatandaşlar duruma tepki göstermiş, 'sadece 18 günlük bir etkinlik için 238 bin lira ödeme yapılmasını akla sığmayacak bir iş' olarak nitelendirmişti.

CHP'li belediyeden Enver Aysever'e 18 günlük eğitim için 238 bin lira

İHALE İPTAL EDİLDİ

Yaşanan tüm bu gelişmelerin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi, gelen tepkilere daha fazla dayanamadı ve ihalenin iptal edildiğini açıkladı.

Başkan Tunç Soyer de Twitter hesabından yaptığı paylaşımla ihalenin iptalini duyurdu.

BELEDİYE BAŞKANI SOYER DE İPTALİ AÇIKLADI

Soyer, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Gazeteci Yazar Enver Aysever’le Yaşam Boyu Eğitim başlıklı hizmet alımı anlaşmasının ihale süreci konusunda Belediyemiz adına açıklama yapılmıştır. Kamuoyunda oluşan hassasiyete kayıtsız kalmam mümkün değildir. Sözkonusu ihalenin iptal edilmesi talimatını verdim.

Saygılarımla."