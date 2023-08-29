İzmir Büyükşehir Belediyesi Gülşen konseri için 10 milyon TL harcadı İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Tarkan konseri için belediye kasasından 23 milyon 540 bin liralık ödeme yapmasının ardından şimdi de Gülşen konseri için 10 milyon 277 bin liralık bir harcama yaptığı ortaya çıktı.

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Şehirdeki sorunların çözüme kavuşturulmasını bekleyen İzmirliler, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği etkinliklerle karşılaşıyor.

Öyle ki ünlü şarkıcı Tarkan, İzmir'in kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlamalarında Gündoğdu Meydanı’nda sahne almıştı.

Tarkan'ın konseriyle ilgili maliyet merak edilirken harcanan para günyüzüne çıktı.

Tarkan'a 23 milyon liralık harcama: Hem de belediye kasasından

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Tarkan Konseri için belediyenin kasasından ses, ışık ve sahne giderleri ile birlikte toplamda 23 milyon 540 bin lira ödeme yaptığı öğrenildi.

Soyer'in "Sponsor karşıladı, belediye kasasından bir kuruş çıkmadı." dediği konser masraflarının Büyükşehir Belediyesinin Fuarcılık Şirketi İZFAŞ tarafından ödenmesi de ortaya çıkan bir başka önemli detay oldu.

Tarkan'ın ardından şimdi de şarkıcı Gülşen'in geçtiğimiz yılbaşındaki konseriyle ilgili detaylara ulaşıldı.

Gülşen de 10 milyon lirayı buldu

Sabah'ın haberine göre İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Gülşen'in yılbaşı konseri içinse toplam 10 milyon TL'yi aşkın harcama yaptığı belirlendi.

Yapılan harcamalardan Gülşen'e 3 milyon 30 bin lira tutarında bir ödeme yapıldığı öğrenildi.

Konser kapsamında teknik organizasyon ve kulis ihtiyaçlarının karşılanması, kiralama ve hizmet alımı işi için ise 7 milyon 247 bin 50 lira ödendiği belirlendi.

Böylece konser için toplam 10 milyon 277 bin 50 TL harcama yapılmış oldu.