İzmir Büyükşehir Belediyesi, PKK destekçisini konuşmacı olarak çağırdı

PKK destekçisi Slovaj Zizek’in, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliğe çağrılması protesto edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, düzenlediği Sanal Kitap günlerine özel “Dünyayı Felsefeyle Yeniden Anlamak” konulu etkinlikte konuşmacı olarak PKK/PYD destekçisi Slovaj Zizek’i konuk etti.

Etkinliğin Mehmetçik'e bir kurşun olduğunu belirten Türkiye Gençlik Birliği (TGB) İzmir, Hasan Tahsin Anıtı önünde etkinliğin derhal iptal olması için protesto düzenledi.

Protestoya, Cumhuriyet Kadınları Derneği İzmir Şubeleri, 1881 Derneği, Şehit aileleri ve Gaziler Derneği ve Şehit Asker ve Şehit Polis Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği katılım gösterdi.

TGB adına basın açıklamasında konuşma yapan TGB İzmir İl Başkanı Aylin Kum, “Bu ismin, PKK’yı kurtarması için mi İzmir’e çağırdılar?” diyerek şu ifadeleri kullandı;

"ÖZEL SEÇİLİP DAVET EDİLDİ"

"Sonda söyleyeceğimizi baştan ifade edelim. İzmir Büyükşehir Belediyesi PKK'nın sesi olamaz. 'Dünyayı Felsefeyle Yeniden Anlamak' adlı etkinliği Türkiye'de başka sosyolog kalmamış gibi özel seçilip davet edilen Slovaj Zizek ile yapılmaktadır. Kültürel faaliyet işin bahanesidir. Felsefe işin bahanesidir. İzmir halkının Zizek’ten öğreneceği bir şey yoktur. Burada amaç, PKK'ya her fırsatta desteğini ilan eden azılı bir Türkiye düşmanı olan Zizek'in İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından konuşturulmasıdır."

"İZMİR, TUNÇ SOYER’İN FEODAL BEYLİĞİ DEĞİLDİR”

Türkiye’nin PKK’ya karşı şehitler verdiği dönemde, PKK’yı lanetlemek yerine 'Her güne PKK’yı lanetleyerek başlasak bu neye yarayacak." diyen Tunç Soyer’in faaliyetlerini eleştiren TGB İzmir İl Başkanı, “İzmir, Tunç Soyer’in feodal beyliği değil, kurtuluşun şehri Cumhuriyet’in kalesidir. İzmir, düşmanın rahat ettirildiği değil denize döküldüğü yerdir! İBB’de PKK’lı ağırlamak İzmir tarihine sokulan kamadır."

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne PKK tepkisi VİDEO



