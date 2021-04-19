Euro
9.7242
0.53%
Dolar
8.0755
0.22%
Altın
462.58
0.48%
Borsa
1.394
-0.98%
Bitcoin
464.936
3.83%
EXEN Coin
26.02
-7.69%
14ºC
İstanbul
Çok bulutlu 14 C
    İzmir Büyükşehir Belediyesi, şehirdeki heykelleri saydıracak

    İzmir Büyükşehir Belediyesi, şehirdeki heykelleri saydıracak

    CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi, şehirdeki heykel, anıt ve rölyefleri saydırmak için ihale açtı.
    • Haber Merkezi
    • 19.04.2021 - 14:26
    • Güncelleme : 19.04.2021 - 15:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    CHP yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi, şehirde bulunan heykel, anıt ve rölyefler için harekete geçti.

    Belediye, şehirdeki heykel, anıt ve rölyeflerin sayımı için ihale açtığını duyurdu.

    HEYKELLER TEK TEK SAYILACAK

    İhaledeki duyuruya göre, İzmir'deki heykeller tek tek sayılıp fotoğraflanacak.

    İhaleyi alan yüklenici, daha önce yapılan heykel, anıt ve rölyef envanteri çalışmalarını derleyecek, saha çalışması yapacak, ilgili kurumlarla irtibata geçecek.

    İZMİR'DE KAÇ HEYKEL VAR ORTAYA ÇIKACAK

    Sayım ve fotoğraflama işleminin ardından da İzmir'de ne kadar heykel, anıt ve rölyef olduğu belirlenmiş olacak.

    İzmir Büyükşehir Belediyesi, şehirdeki heykelleri saydıracak #1

    İzmir Büyükşehir Belediyesi, şehirdeki heykelleri saydıracak #2

    İzmir Büyükşehir Belediyesi, şehirdeki heykelleri saydıracak #3

    İzmir Büyükşehir Belediyesi, şehirdeki heykelleri saydıracak #4

    İzmir Büyükşehir Belediyesi, şehirdeki heykelleri saydıracak #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir