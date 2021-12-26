İzmir Büyükşehir Belediyesi: Sokak hayvanlarını toplamamız söz konusu değildir

Sokak köpeği terörüyle ilgili önlem alması gereken İzmir Büyükşehir Belediyesi, "Hayvanların, acil ve münferit durumlar dışında toplanması söz konusu değildir." açıklamasında bulundu.

Türkiye'de artan sokak köpeği saldırılarına her gün bir yenisi daha eklenmekte.

Öyle ki bunun son örneği Gaziantep'te yaşayan 4 yaşındaki minik Asiye oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da konuya el atmış, konuyla ilgili belediye başkanlarına çağrıda bulunmuştu.

ERDOĞAN'IN ÇAĞRISINA İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ UYMADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Sahipsiz hayvanların yeri sokaklar değil barınaklardır. Belediye başkanlarına sesleniyorum, sahipsiz hayanlar için önlem alın. Sıcak ve güvenli barınaklar kurun." sözlerinin ardından birçok belediye harekete geçti.

Ne var ki bu çağrıya uymayan belediyeler de oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi de bunlardan biri.

"SOKAK HAYVANLARININ TOPLANMASI SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Konuyla ilgili belediyeden yapılan açıklamada, "Değerli İzmirliler, Kentimizdeki sokak hayvanlarının kısırlaştırma, aşılama ve tedavi işlemlerinin yanı sıra acil ve münferit durumlar dışında toplanması söz konusu değildir. Can dostlarımız hepimize emanet." ifadeleri yer aldı.

Duyuru sonrası çok sayıda vatandaş artan sokak köpeği terörüne karşı tepkisiz kalan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni eleştiri yağmuruna tuttu.