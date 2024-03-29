İzmir Büyükşehir Belediyesi, Zeki Müren'in heykelini dikti 28 yıl önce hayatını kaybeden Zeki Müren için İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kültürpark’taki manolya ağacının altına heykelini yaptı.

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ANKA

CHP yönetimindeki belediyelerde heykel hizmetine bir yenisi daha eklendi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçirdiği kalp kriziyle 28 yıl önce hayata gözlerini yuman Türk müziğinin Sanat Güneşi Zeki Müren’in anısını yaşatmak için heykelini yaptı.

"Sanat Güneşi olma kimliğinin bir ileri adımını hep İzmir’de atmış"

Heykeli ziyaret eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, şu ifadeleri kullandı:

“Zeki Müren ile İzmir arasında güçlü bir bağ olduğunu düşünüyorum. Bu şehir Anadolu’nun, Türkiye’nin nasıl öncüsüyse Zeki Müren de aslında Sanat Güneşi olma kimliğinin bir ileri adımını hep İzmir’de atmış."

"Onun sonsuzluğa kadar yaşamasını diliyoruz"

İzmir Fuarı’nın Zeki Müren için önemine değinen Başkan Tunç Soyer, sözlerine şöyle devam etti:

“Çocukluğumdan hatırlıyorum. Fuara ailelerimizle geldiğimizde sahneye Zeki Müren’in çıkması heyecanla beklenirdi. Hangi kıyafetle acaba çıkacak diye merak edilirdi. Çok öncü bir insandı. Bu toplum ileriye evriliyorsa sadece siyasetçilerin maharetinden değil özellikle sanatçıların maharetinden. Toplumun duygularını, düşüncelerini belirleyen, onları başka bir zenginlikle buluşturan sanatçıların büyük payı var bunda.

Zeki Müren’in de biz hissetmesek de hepimizin hayatında çok derin izler bırakmış olduğunu biliyorum. Onu yaşatacak olmak, ölümsüzlüğüne bir nebze olsun katkı vermek hepimiz için gurur vesilesi. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak İzmir’in cenneti Kültürpark’ta onun sonsuzluğa kadar yaşamasını diliyoruz."

"Herkesin Sanat Güneşi"

Zeki Müren’in yeğeni Özlem Güner ise “O bir efsaneydi, herkesin Sanat Güneşi ama benim canım, kanım dayımdı. Onun çok güzel sesi yanında çok güzel bir kalbi vardı.” dedi.

'Sanat Güneşi' ünvanına gönderme

Zeki Müren heykelinin tasarımını, İzmir Büyükşehir Belediyesi Plastik Sanatlar Şefliği personeli heykeltıraş Yücel Tonguç Sercan yaptı.

Modelajı ve büst kalıp işlemleri, Tarihi Bıçakçıhan’da oluşturulan heykel atölyesinde yapıldı.

Heykel, Zeki Müren’in büstü ile sanat hayatına gönderme yapan simgelerden oluşan özel kaideden meydana geliyor. Büstün arka kısmına Müren’in “Sanat Güneşi” ünvanına gönderme yapılan bir detay da uygulandı.