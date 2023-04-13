İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işçiler 2 saat iş bıraktı

AA

CHP'li belediyelerde klasik haline gelen iş bırakma eylemleri sürüyor...

Ödeme sorunlarıyla patlak veren işçi krizlerine bir yenisi daha eklendi.

Farklı şirketlerde çalışan çok sayıda işçi, 15.30'da mesaiyi sonlandırarak Kültürpark'ta toplandı.

Sloganlar eşliğinde İzmir Sanat Merkezi'nde bulunan Başkanlık Ofisine yürüyen grup adına açıklama yapan Tüm Bel-Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Buse Elbir, TİS görüşmelerinde 5 oturum gerçekleştirdiklerini ancak uzlaşının çıkmadığını söyledi.

Belediye yönetiminin yüzde 42 zam teklifinde bulunduğunu belirten Elbir şunları kaydetti:

Sosyal denge tazminatı için 8 bin 500 olan talebimize karşı 6 bin 500 lira ve her biri 3 bin lira olan 6 ikramiye talebimize 2 bin 200 lira önerildi. Gıda yardımı olarak önerdiğimiz aylık 750 lira olan talebimize karşılık kara mizaha konusu olacak bir öneriyle yılda bir defaya mahsus 2 kilo kıyma verilmesi teklif edilmiştir. İzmir halkına doğumdan ölüme kadar yaşamın her alanında hizmet sunan belediye emekçilerine reva görülen sadaka mahiyetindeki sefalet zamlarını kabul etmiyoruz. Taleplerimiz kabul edilene kadar üretimden gelen gücümüzün kullanılması da dahil olmak üzere demokratik direnme hakkımızı kullanacağız.