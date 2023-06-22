İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden şoke eden karar! Depremzedeleri kapı dışarı etti CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi, 224 depremzedeye tebligat gönderdi. Belediye Uzundere'ye yerleştirdiği depremzedelerin evleri boşaltmasını isterken, bayram öncesi yapılan bu hareket ise vatandaşların tepkisini çekti. Depremzedeler, "Yazıklar olsun" diyerek tepkilerini dile getirdi.

Deprem bölgesinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'na yüksek oranda oy geldi.

Devlet, söz verdiği gibi konutları yapmaya başladı ve bu durum, depremzedelerin güvenini kazandı.

Bu güven sandıklara da yansırken, muhalefet kanadı ise hazımsızlık sorunu yaşıyor.

Depremzedelere yaptıkları tercihten dolayı öfke duyan muhalifler, insanlık dışı hareketlerine de devam ediyor.

Bu defa skandal bir karar ise İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden geldi. Belediye kendisine ait konutlara yerleştiği depremzedelerin çıkarılması için tebligat gönderdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, isteyen depremzedelere oturdukları konutların uygun koşullarla satışının yapılabileceğini söylese de aradan geçen süreçte sözünü tutmadı.

Depremzedeler varken elden çıkarıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Soyer'in talimatı ile 18 Mayıs ile 30 Haziran tarihleri arasında içinde depremzedelerin de bulunduğu 236 daire belediye encümeni aracılığı ile tek tek elden çıkarıldı.

Depremzedelere tebligat geldi

14 Mayıs'ta gerçekleşen Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı 1. Tur seçiminin hemen ardından depremzedelere yapılan son tebligatlarda vatandaşlardan oturdukları daireleri 31 Mayıs 2023 tarihine kadar boşaltıp dairelerin anahtarlarını belediyeye teslim etmeleri istendi. Fakat aradan geçen süreçte depremzedeler gidecek yerleri olmadığı için daireleri boşaltmadı.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Dün tekrar depremzedelerin oturduğu konutlara gelen belediye zabıtaları, kapı kapı dolaşarak zorla ikinci kez tebligat yaptı. Bu seferki tebligatta, depremzedelere tanınan sürenin 31 Mayıs 2023 tarihinde dolduğuna dikkat çekildi.

Depremzedelerden, tebligat tarihinden itibaren 15 gün içinde oturdukları daireleri boşaltmaları istendi.

Tebligatta ayrıca 15 günlük süre zarfında evleri boşaltmayan depremzedelerin eşyalarının belediye ekipleri tarafından zorla tahliye edileceğinin altı çizildi.

"Bayram zehir oldu"

Kurban Bayramı'na sayılı gün kala depremzedeler aldıkları tebligatlarla büyük şok yaşadı. Belediye zabıtasının kapı kapı dolaşıp tebligat yaptığını belirten vatandaşlar şunları söyledi:

"Evde olmayanların kapısını yumruklayarak 'Evde olduğunuzu biliyoruz. Açın kapıyı' diye bağırdılar. Gerçekten büyük saygısızlık. Önümüz Kurban Bayramı. Biz ay sonuna kadar nereye gider ne yaparız. Önce konutları satışa çıkardılar şimdi eşyalarımızı kapı önüne koymakla tehdit ediyorlar. Koskoca belediye 224 depremzedenin sorununa çözüm bulamadı. Bize bayramı zehir ettiler. Yazıklar olsun diyoruz başka da bir şey demiyoruz."