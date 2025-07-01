İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: Tunç Soyer dahil 120 gözaltı

CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalar sürüyor...

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla soruşturma başlattı.

157 GÖZALTI KARARI

Soruşturma kapsamında 157 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

SOYER DAHİL 120'Sİ YAKALANDI

Aralarında önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de bulunduğu çok sayıda kişi bu sabah gözaltına alındı.

Savcılık tarafından yapılan açıklamada gözaltı kararı verilenlerden 120 şüphelinin yakalandığı diğerlerinin ise arandığı öğrenildi.

SOYER DIŞINDA KİMLER GÖZALTINDA?

Gözaltına alınanlar arasında CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu da bulunuyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi eski genel sekreteri Barış Karcı, Buca Belediye Başkan Yardımcısı Engin Güzel, İzsu Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ve İZBETON eski genel müdürü Heval Savaş Kaya da gözaltına alınan isimler arasında yer alıyor.

CEMİL TUGAY ŞİKAYET ETTİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik başlatılan geniş çaplı yolsuzluk, usulsüzlük ve terör soruşturmasının, CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın şikayetiyle başlatıldığı ortaya çıktı.

Tugay’ın eski başkan Tunç Soyer ve ekibi hakkında iki ayrı suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

SUÇLAMALAR NELER?

Şüphelilerin; Sayıştay Raporu, Mülkiye Müfettişi Raporu, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Denetim Raporu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığı İç Denetim Raporu ve bilirkişi raporlarına istinaden "İhaleye fesat karıştırma", "Edimin ifasına fesat karıştırma" ve "Nitelikli dolandırıcılık" suçlarından gözaltına alındığı bildirildi.

Soyer sabah saatlerinde Terörle Mücadele Şubesi'ne bağlı polisler tarafından gözaltına alındı.

Soruşturma Terörle Mücadeleden Sorumlu Başsavcıvekili tarafından yürütülüyor.

Suçlamalar, örgütlü suç kapsamında ele alınıyor.

2020 yılında merkez üssü Yunanistan'ın Samos Adası olan bir deprem meydana gelmişti. Deprem, İzmir'i de etkilemişti.

SAVCILIĞA ŞİKAYETLER SONRASI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bu depremin ardından belediyenin şirketi İZBETON'a kentsel dönüşüm yetkisi verilmişti.

Süreç içinde çalışmalara başlandı ancak bir süre sonra savcılığa şikayette bulunan vatandaşlar oldu.

İşte bu kapsamda İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı'na yazı yazılıp, soruşturma için izin istendi.

Gelen izin sonrasında bu sabah saatlerinde operasyon başladı.

SAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

Savcılıktan yapılan açıklama ise şu ifadeler kullanıldı:

İzmir Büyükşehir Belediyesi/İZBETON ve alt taşeron şirketler eliyle yolsuzluk Sayıştay Raporu, Mülkiye Müfettişi Raporu, Bilirkişi Raporlarına istinaden tespit edilmiş olup İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, tespit edilen suç unsurları doğrultusunda 01. 07. 2025 günü operasyonel çalışma yapılmış, 157 kişi hakında gözaltı kararı verilmiştir.

GÖZALTINA ALINANLAR

Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerden bazıları şöyle:

- Tunç Soyer (İzmir Eski Büyükşehir Belediye Başkanı)

- Şenol Aslanoğlu (CHP İzmir İl Başkanı)

- Barış Karcı (İzmir Büyükşehir Belediyesi Eski Genel Sekreteri)

- Heval Savaş Kaya (İZBETON Eski Genel Müdürü)

- Ulaş Aydın (Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı)

- Engin Güzel (Buca Belediye Başkan Yardımcısı)

- Özgür Ozan Yılmaz (İzmir Büyükşehir Belediyesi Eski Genel Sekreter Yardımcısı)

- Çağlar Kalkan (İzmir Ticaret Odası Meclis Üyesi)

- Gaffar Karadoğan (İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi Başhekim Yardımcısı)

- Gürkan Erdoğan (İzsu Genel Müdürü )

- Mehmet Hanifi Mert Yılmaz (Bayraklı Belediye Başkan Yardımcısı )

- Haydar İzgin (CHP Bornova İlçe Başkan Yardımcısı )

- Övünç Özgen (İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı

- Fırat Erkol (CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un oğlu)