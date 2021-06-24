İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin heykel sayım ihalesi sonuçlandı

Şehirdeki heykel, anıt ve rölyefleri saydırmak için açılan ihalede 171 bin 558 liralık teklif kabul edildi.

Heykel için harcanan paralarda oldukça cömert olan CHP'li belediyeler, bu faaliyetlerinden vazgeçmiyor.

Bu belediyelerin başında ise CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi geliyor..

Geçtiğimiz aylarda yeni bir proje başlatan Tunç Soyer liderliğindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi, şehirde bulunan heykel, anıt ve rölyefler için harekete geçip bunların sayımı amacıyla ihale açtığını duyurdu.

HEYKELLLER TEK TEK SAYILACAK

İhalede İzmir'deki heykellerin tek tek sayılıp fotoğraflanması koşuluna yer verildi.

İhaleyi alan firma ayrıca daha önce yapılan heykel çalışmalarını derleyecek, saha çalışması yapacak, ilgili kurumlarla irtibata geçecek.

171 BİN 558 LİRAYA SONUÇLANDI

Heykel sayma ihalesi 11 Mayıs'ta elektronik ortamda yapıldı.

İhaleye İzmir başta olmak üzere, İstanbul, Adana, Ankara ve Diyarbakır gibi illerde faaliyet gösteren 11 farklı firma ve kişiden teklif geldi.

254 bin 697 lira 50 kuruş muhammen bedelle çıkılan ihale, 171 bin 588 teklif veren firmaya verildi.