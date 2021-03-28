İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya ihaleleri

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2019'dan bu yana sosyal medya için 700 bin TL tutarından fazla ihale verdiği ortaya çıktı.

Sık sık heykel 'hizmeti' ve su taşkınlarında vatandaşların mağduriyetiyle gündeme gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tanıtım harcamaları ortaya çıktı.

İzmirlilerin altyapı hizmeti için neredeyse yönetime yalvaracak duruma gelmesinin yanında, her geçen gün yeni bir heykel açılışı yapan belediye yönetimi, sosyal medyada pozitif algı oluşturmak için kesenin ağzını açtı.

3 YILDA 700 BİN TL'LİK İHALE

Belediyenin 2019'dan bu yana sosyal medya çalışmaları için ayırdığı bütçe ortaya çıktı.

3 yılda yapılan ihalelerin bedelinin ise her yıl arttığı görüldü.

Tunç Soyer yönetiminin sosyal medya ihalelerinde 2019'da 120 bin lira bedel ödenirken bu miktar 2020'de 270 bine, 2021'de ise 332 bin 500 TL'ye çıktı.

Soyer yönetimi, sosyal medyada belediyenin ve başkanın övülmesi için 3 yılda toplam 700 bin TL'den fazla harcama yapmış oldu.