Euro
9.5617
2.2%
Dolar
8.0803
1.77%
Altın
451.5
2.5%
Borsa
1.382
-0.88%
Bitcoin
443.302
1.37%
EXEN Coin
18.55
5.57%
12ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 12 C
    İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya ihaleleri

    İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya ihaleleri

    İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2019'dan bu yana sosyal medya için 700 bin TL tutarından fazla ihale verdiği ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 28.03.2021 - 12:46
    • Güncelleme : 28.03.2021 - 12:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Sık sık heykel 'hizmeti' ve su taşkınlarında vatandaşların mağduriyetiyle gündeme gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tanıtım harcamaları ortaya çıktı.

    İzmirlilerin altyapı hizmeti için neredeyse yönetime yalvaracak duruma gelmesinin yanında, her geçen gün yeni bir heykel açılışı yapan belediye yönetimi, sosyal medyada pozitif algı oluşturmak için kesenin ağzını açtı.

    3 YILDA 700 BİN TL'LİK İHALE

    Belediyenin 2019'dan bu yana sosyal medya çalışmaları için ayırdığı bütçe ortaya çıktı.

    3 yılda yapılan ihalelerin bedelinin ise her yıl arttığı görüldü.

    Tunç Soyer yönetiminin sosyal medya ihalelerinde 2019'da 120 bin lira bedel ödenirken bu miktar 2020'de 270 bine, 2021'de ise 332 bin 500 TL'ye çıktı.

    Soyer yönetimi, sosyal medyada belediyenin ve başkanın övülmesi için 3 yılda toplam 700 bin TL'den fazla harcama yapmış oldu.

    İzmir Büyükşehir Belediyesi nin sosyal medya ihaleleri #1

    İzmir Büyükşehir Belediyesi nin sosyal medya ihaleleri #2

    İzmir Büyükşehir Belediyesi nin sosyal medya ihaleleri #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir