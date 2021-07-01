İzmir Büyükşehir'de en düşük işçi maaşı: 7 bin 134 TL

Büyükşehirde bugün gerçekleşen toplu sözleşmede işçilere büyük zam yapıldı.

Sık sık altyapı sorunu ve grevlerle gündeme gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde, bugün işçi maaşları konusunda önemli bir adım atıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İzenerji ile DİSK Genel-İş Sendikası arasında yaklaşık 10 bin çalışanı ilgilendiren toplu iş sözleşmesi, yüzlerce işçinin de katıldığı törenle imzalandı.

EN DÜŞÜK MAAŞ 7 BİN 134 LİRA

Buna göre yüzde 26 ile 30,2 oranında zam ile İzenerji'de işçi maaşları 7 bin 134 TL-7 bin 522 TL arasında değişecek.

BANKA PROMOSYONU DA İŞÇİLERİN

Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, banka promosyonlarının da işçilere verileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı;

"Şirketin maaş anlaşması yaptığı bankadan alınan promosyonu da çalışanlara dağıtmaya başlıyoruz. Bu sözleşme ile iki çocuklu bir işçimiz ilk yılda maaş, sosyal haklar, yol ve 300 TL'lik alışveriş kartı ile beraber mesai hariç ortalama 7 bin 134 lira ile 7 bin 522 TL arasında net ücret alacak.

"SÖZÜMÜZÜN ARKASINDAYIZ"

Eşit işe eşit ücret sözü vermiştim. Bugün bu sözümüzün arkasında güçlü bir şekilde duruyoruz."