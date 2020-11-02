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    İzmir depremi için çirkin paylaşım yapan 3 kişi tutuklandı

    İzmir'deki depreme ilişkin sosyal medyadan tahkir edici paylaşımda bulunan 52 kişi hakkında işlem yapıldığı, gözaltına alınan 19 kişiden 3'ünün tutuklandığı açıklandı.
    • AA
    • 02.11.2020 - 21:28
    • Güncelleme : 02.11.2020 - 21:52
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    İzmir depremi için çirkin paylaşım yapan 3 kişi tutuklandı

    İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İzmir'deki depreme ilişkin sosyal medyadan tahkir edici paylaşımda bulunanlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

    İnce, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, tahkir edici içeriklerin karşısında duracaklarını belirtti.

    3 KİŞİ TUTUKLANDI

    Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bu kapsamda 69 ayrı gönderi tespit edildiğini bildiren İnce, "52 şahıs hakkında işlem yapıldı, 19 kişi gözaltına alındı, 3 kişi tutuklandı. Ekipler siber devriyeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

    İzmir depremi için çirkin paylaşım yapan 3 kişi tutuklandı #1

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