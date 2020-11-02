İzmir depremi için çirkin paylaşım yapan 3 kişi tutuklandı

İzmir depremi için çirkin paylaşım yapan 3 kişi tutuklandı

İzmir'deki depreme ilişkin sosyal medyadan tahkir edici paylaşımda bulunan 52 kişi hakkında işlem yapıldığı, gözaltına alınan 19 kişiden 3'ünün tutuklandığı açıklandı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İzmir'deki depreme ilişkin sosyal medyadan tahkir edici paylaşımda bulunanlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

İnce, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, tahkir edici içeriklerin karşısında duracaklarını belirtti.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bu kapsamda 69 ayrı gönderi tespit edildiğini bildiren İnce, "52 şahıs hakkında işlem yapıldı, 19 kişi gözaltına alındı, 3 kişi tutuklandı. Ekipler siber devriyeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.