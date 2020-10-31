İzmir depremi için 'felaketi kendileri istedi' şeklinde konuşan kişi yakalandı

İzmir depremi için 'felaketi kendileri istedi' şeklinde konuşan kişi yakalandı

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İzmir'de meydana gelen deprem için "felaketi kendileri istedi" ifadelerini kullanan kişinin yakalandığını duyurdu.

İzmir’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde can kaybı 24’e yükseldi.

Çok sayıda binanın yıkıldığı kentte sabahın ilk ışıklarına kadar enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürdü.

BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

Umutların hala tükenmediği, Türkiye’nin tek yürek olduğu deprem sonrası, bazı kişilerin ayrıştırıcı yorumları büyük tepki topladı.

Dünden bu yana sosyal medyada "Felaketi kendileri istedi" diyen bir şüphelinin videosu da emniyeti harekete geçirdi.

İzmir depremi için 'felaketi kendileri istedi' şeklinde konuşan kişi yakalandı İZLE

BAKAN YARDIMCISI DUYURDU: TÜRK POLİSİ YAKALAR

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İzmir'de meydana gelen deprem için sosyal medya hesabından paylaşıma bulunan bu şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İnce paylaşımında, "Türk polisi yakalar ve yakaladı" ifadelerini kullandı.