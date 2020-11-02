İzmir depremi sonrası bölgede yaralar sarılıyor

Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından devlet ilgili bütün kurumlarıyla İzmir'in yaralarını sarmak için seferber oldu.

30 Ekim Cuma günü, İzmir 6.6 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı.

Şimdiye kadar 91 vatandaşın hayatını kaybettiği felaketin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Bir yandan da devlet, tüm imkanları ile bölgede yaraları sarmak için çalışıyor.

YARALAR SARILIYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Samsun'daki "Depremden etkilenen İzmirli kardeşlerimizin yaralarını soğuklar ve yağışlar bastırmadan sarmakta kararlıyız." açıklamasıyla depremzedelerin ihtiyaçlarının en kısa sürede karşılanması için aralıksız çalışıldığını bir kez daha vurguladı.

Devlet kurumlarının depremin hemen ardından başlattığı çalışmalar İzmir'de yaraların hızla sarılmaya başlandığını gözler önüne seriyor.

8 BİNE YAKIN PERSONEL GÖREVDE

Bölgede devam eden müdahale ve iyileştirme çalışmaları için İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), sivil toplum kuruluşları ve belediyelerden toplam 7 bin 907 personel, 25 arama kurtarma köpeği ile 1111 araç görevlendirildi.

Genelkurmay Başkanlığına ait 7 kargo uçağı ile personel ve araçların sevkiyatı 19 sorti ile gerçekleştirildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı arama kurtarma çalışmalarına 186 personel, 15 sahil güvenlik botu, 3 helikopter ve 1 dalış timi ile katıldı.

Ayrıca bölgeye 3 mobil koordinasyon tırı, 9 uçak, 1 insansız hava aracı, 15 sahil güvenlik botu, 6 helikopter, 1 dalış timi ile 292 emniyet personeli sevk edildi.

Haberleşme altyapısında olumsuzluk yaşanmaması için bölgede 3 farklı operatör tarafından 38 mobil baz istasyonu kuruldu.

2 BİN ÇADIR KURULDU

Acil barınma ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla AFAD ve Türk Kızılay tarafından 3 bin 569 çadır ile 57 genel maksat çadırı bölgeye sevk edilirken yaklaşık 2 bin çadırın kurulumu tamamlandı. Ayrıca, 24 bin 382 battaniye, 13 bin 280 yatak, 5 bin 500 uyku seti, 2 bin 657 mutfak seti İzmir'e gönderildi.

Beslenme hizmeti kapsamında, bölgede 232 bin 917 kişilik yemek hizmeti 129 personel, 151 gönüllü ve 40 araç ile sürdürülüyor.

UMKE ve 112 Acil Yardım ekiplerinden 234 araç ve 835 personelin görev yaptığı bölgedeki hasar tespit çalışmaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 942, Tarım ve Orman Bakanlığından 256 personel ile yürütülüyor.

1500'Ü AŞKIN DEPREMZEDEYE PSİKOSOSYAL DESTEK

Depremden etkilenen vatandaşlar için Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı 2 mobil Sosyal Hizmet Merkezi bölgede bulunuyor.

Sahada 270 personel, 25 araçla vatandaşlara psikososyal destek verilmesi için gece gündüz çalışıyor. Şu ana kadar 522 hanede depremden etkilenen 1500'ü aşkın vatandaşla görüşüldü.

Depremzedelerin Buca, Konak, Bayraklı ve Bornova Sosyal Hizmetler Merkezlerinden hizmet almaları sağlanırken 6 ilçe kaymakamlığının önünde irtibat personeli görev yapıyor.

Depremden etkilenenler için gönderilen ayni yardımlar İzmir merkezde, Kültürpark Fuar Alanı'nda 11 bin 500 metrekarelik depoda kayıt altına alınarak buradan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bayraklı'da 46 bin 300 metrekarelik alanda altyapısı ve sosyal donatılarıyla AFAD tarafından 1000 kişilik konteyner kentin yaklaşık 20 gün içerisinde hazır olacağını açıkladı.

BÖLGEYE YAPILACAK DİĞER YARDIMLAR

Deprem bölgesine çalışmalarda kullanılmak üzere AFAD tarafından 13 milyon lira, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 5 milyon lira, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 6 milyon lira olmak üzere 24 milyon lira kaynak gönderildi.

İzmir'de yıkılmış veya yıkılacak binalardan eşyasını alamayan vatandaşlara hane başına 30 bin lira eşya yardımı, yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı evlerin sahiplerine 13 bin lira, bu durumdaki kiracılara 5 bin lira taşınma ve kira yardımı yapılacak.

Seferihisar'daki hasar tespit çalışmaları da tamamlandı. Buna göre sahil bölgesinde depremden ve tsunamiden zarar gören esnafa yönelik kısmi ödemeler de Valilik tarafından başlatıldı.