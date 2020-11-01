İzmir depreminin üçüncü gününde arama kurtarma çalışmalarına katılan Tahsin Kaymak, gözyaşlarıyla yaşananları anlattı.

İzmir depreminde 17 bina hasar alırken, 8 binada arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.

Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanı’ndan acı haberler gelirken kurtarma çalışmalarına katılan çalışanlar da duygusal anlar yaşıyor.

3 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

Türkiye Mağaracılık Federasyonu Kurtarma Ekibi’nden Tahsin Kaymak, son olarak Doğanlar Apartmanından çıkartılan 3 kişinin cansız bedeni sonra gözyaşlarına hakim olamadı.

Enkazda çalışan arkadaşlarından kısa bir süre ayrılarak bir köşeye oturan Kaymak’ın gördükleri, yorgunluğu adeta verilen psikolojik savaşı da gözler önüne serdi.

İzmir depreminde arama kurtarma personeli gözyaşlarını tutamadı ViDEO

İLK GÜNDEN BERİDİR ÇALIŞIYOR

Duygularını ifade eden Tahsin Kaymak, “Depremin ilk yaşandığı gün biz Türkiye Mağaracılık Federasyonu kurtarma ekipleri olarak ilk önce çadır kent kurulumundaki askerlere çadır kurma eğitimi vermek için görev aldık. Oradaki eğitim tamamlandıktan sonra Rıza Bey Apartmanı'na görevlendirildik. Rıza Bey Apartmanı'nda bizim mağaracılık sistemine özel bir güvenlik hattı ortamı oluşturulması için çalışma yaptık. Daha sonra da Emrah Apartmanı'nda çalıştık.” dedi.

"GÜCÜMÜZÜN YETTİĞİ YERE KADAR ÇALIŞACAĞIZ"

Kaymak sözlerini şöyle tamamladı: "Doğanlar Apartmanı'ndaki son durum birçok farklı ekip var. Her farklı ekip farklı katlara ulaşmaya çalışıyor. 3 günün yorgunluğu yok. Buradaki son vatandaşımıza kadar canlı çıkarmaya çalışıyoruz. Bu yüzden de yorgunluğu hissetmiyoruz. Dayanabildiğimiz kadar, gücümüzün yettiği yere kadar ayakta kalıp çalışmaya devam ediyoruz. Enkaz altında kalan canlı bir vatandaşımıza ulaşamadık ama umutlarımız devam ediyor."

Ayrıca, Doğanlar Apartmanı'ndan 14’ü hayatta, 10’u ölü olmak üzere toplam 24 kişi çıkartıldı.









