İzmir depreminde enkazdan kurtarılan mucize çocuklar

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin enkazından saatler sonra kurtarılan mucize çocuklar: Kıvanç, Günay, İnci, İdil, Elif ve Ayda...

İzmir Seferihisar açıklarında gerçekleşen depremin arama kurtarma çalışmaları sürerken Türkiye bugün bir güzel habere daha kavuştu. Deprem enkazından 91 saat sonra sağ olarak kurtarılan Ayda bebek tüm ülkeye sevinç yaşattı.

Son bilgilere göre, depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 107 olurken, yaralanan 1026 kişiden 144'ünün tedavisi sürüyor.

ENKAZ ALTINDA YAŞAMA TUTUNDULAR

Yıkılan binalarda çalışmalar sürerken enkaz altında saatlerce hatta günlerce mücadele eden çocukların kurtarılma anları yürekleri ısıttı.

İşte o mucize çocukların hayata tutunma hikayeleri...

KIVANÇ ÇANAK

Enkaz altından kurtarılan üniversite öğrencisi Gülben Emiroğlu, derslerine yardım ettiği sekiz yaşındaki Kıvanç Çanak’la depreme yakalandı.

Bayraklı ilçesinde, Cumhuriyet Sitesi C Blok'taki evdeyken depreme yakalanan ve enkaz altında kalan Gülben Emiroğlu ile Kıvanç Çanak, aynı gün kurtarıldı.

Emiroğlu, “Gözümü açtığımda bildiğiniz mezardaydık” diyerek enkaz altında kalmanın sebep olduğu hissiyatı anlattı. Kıvanç’ın elinden tutup dışarı çıkarmak istediğini belirten Emiroğlu yaşananları şöyle anlattı:

"Gözümü açtığımda ikimiz de kımıldayamıyorduk. Ben kapıya yönelmiştim, merdivene adım atmışım. Merdiven boşluğundan düştük diye biliyorum. Gözümü açtığımda bildiğiniz mezardaydık. Üzerimizde bir sürü eşyalar vardı, hiçbir şekilde kımıldayamıyorduk. Nefes alacak bir alanımız bile yoktu. Başkaları kurtuldukça, oradan gelen kumlar başımızın bulunduğu yere doldu. Nefes alanımız gittikçe azalıyordu. O yüzden Kıvanç'a tek söylediğim, 'Çok az konuşacağız ve bu yüzden oksijenimiz bitmeyecek' dedim. 'Olabildiğince az konuşacağız, oksijeni idareli kullanacağız.' Kurtarmaya geldiklerinde bir ışık gördüm ve sağ salim çıktık."

GÜNAY ÖZIŞIK

Bayraklı ilçesinde yıkılan 8 katlı Doğanlar Apartmanı'ndan 10 saat sonra 15 yaşındaki Günay Özışık isimli çocuk yaralı olarak kurtarıldı. Günay Özışık, kurtarılmayı beklerken yaşadıklarını cep telefonu kamerasıyla kaydetmişti.

Enkaz altındayken, onu kurtarmaya çalışan görevliye "Abi sen gitme" diyerek seslenişi yürekleri dağlamıştı. Bacakları ve belden aşağısı kolonun altında ezilen Günay'ın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

İNCİ OKAN

16 yaşındaki İnci Okan, depremin 17. saatinde enkazdan kurtarılmıştı. Ona ilk yardım elini uzatan Sağlık Bakanlığı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Personeli Edanur Doğan olmuştu.

İlk olarak damar yolu açmış, ardından onu sakinleştirmek için elini tutmuştu. İnci Okan, yapılan müdahalenin ardından sağ olarak kurtarılmıştı.

Ege Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi devam eden Okan, sosyal medyadan bir video paylaşarak "Merhabalar. Ben İnci Okan. Şimdi hastanedeyim durumum iyiye gidiyor. Bacaklarımı yavaş yavaş hissetmeye başladım.. Yardımı dokunan herkese teşekkür ederim. En kısa sürede aranıza dönme niyetindeyim. Hoşça kalın" diye konuştu.

İDİL ŞİRİN

Emrah Apartmanı'ndan 58 saat sonra kurtarılan İdil'in enkaz altında yaşadıkları yürekleri sızlattı. Depremde yerle bir olan Emrah Apartmanından 58 saat sonra sağ kurtulan İdil Şirin'in kurtarma ekibiyle göz göze geldiğinde ilk sözleri “itfaiye amca kardeşimden ses alamıyorum öldü” demek oldu.

Emrah Apartmanı'nda depremden tam 58 saat sonra enkaz altındaki İdil Şirin canlı olarak kurtarıldı. İdil’in kardeşi İpek Şirin’in ise enkaz altında cansız bedenine ulaşıldı.

ELİF PERİNÇEK

Doğanlar Apartmanı'nda kurtarma çalışmaları sürerken, 65'inci saatte yeni bir mucize yaşandı. 3 yaşındaki Elif Perinçek enkazdan sağ çıkarıldı. İlk müdahalesi UMKE ekiplerince yapılan Elif bebek, alkışlar eşliğinde ambulansa konularak hastaneye kaldırıldı.

Elif bebeğin kurtarıldıktan sonra el salladığı anları, tüm ülkeyi gözyaşlarına boğmuştu.

Elif Perinçek'in annesi Seher Dereli Perinçek ile 10 yaşındaki ikiz ablaları Elzem ve Elif Perinçek de yaklaşık 23 saat sonra enkazdan yaralı olarak kurtarılmıştı. Ağabeyi 7 yaşındaki Umut ise yaşamını yitirmişti.

AYDA GEZGİN

Depremin son mucize bebeği Ayda Gezgin, tam 91 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.Alkışlar eşliğinde ambulansa taşınan Ayda’ya ilk müdahalesi yapıldı. Daha sonra Ege Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Türkiye'nin umudu olan Ayda bebek, 91 saat boyunca mutfak bölgesinde çamaşır makinesi ve tezgah arasında kalan hayat üçgeni sayesinde yaşama tutundu.

Ayda'nın annesinden acı haber geldi. Kurtarma ekipleri annenin cansız bedenine ulaştı.

Günlerdir aç ve susuz yaşam mücadelesi veren Ayda bebeğin ilk isteği köfte ve ayran oldu. Ekipler Ayda bebek için seferber olurken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.