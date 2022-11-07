- Haberler
- Gündem Haberleri
- İzmir depremindeki hasarlı binalar için çalışmalar başladı
İzmir depremindeki hasarlı binalar için çalışmalar başladı
- 07.11.2022 - 14:12
- Güncelleme : 07.11.2022 - 14:50
İzmir, 4 Kasım'da 4,9 şiddetindeki depremle sarsıldı.
Gece saat 03.29 sıralarında yaşanan depremin derinliği 14,47 kilometre olarak ölçüldü.
Vatandaşlar sokaklara döküldü
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin Buca ilçesi merkezli olduğunu duyurdu.
İzmirlileri uykudan uyandırarak sokağa döken depremde büyük korku yaşandı.
Cami minaresi hasar gördü
Bunun üzerine bölgede hasar tespit çalışmalarına başlandı. İlk olarak kentteki bir caminin minaresinde hasar tespit edilmişti.
Son olarak konuya ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
İzmir'de 4.9 büyüklüğünde deprem VİDEO
"Ekiplerimiz 293 binayı inceledi"
Açıklamada, "İzmir’deki depremin ardından Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüz koordinesinde, ekiplerimiz gelen ihbarları değerlendirdi, 293 binayı inceledi. 213’ü hasarsız. 80’inde az hasar tespit edildi. Hasarlı binalarla ilgili adımlarımızı atmaya başladık. İzmir’imize tekrar geçmiş olsun." denildi.