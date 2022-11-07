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İzmir depremindeki hasarlı binalar için çalışmalar başladı

İzmir depremindeki hasarlı binalar için çalışmalar başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, geçtiğimiz günlerde İzmir'de yaşanan 4.9 büyüklüğündeki deprem ile ilgili çalışmalara başlanıldığını duyurdu.