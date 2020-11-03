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    İzmir depreminde hayatını kaybeden aile defnedildi

    İzmir'de depremde hayatını kaybeden Eda ve Mert Küçükyumuk çifti ile 2 yaşındaki çocukları Ateş Küçükyumuk, son yolculuklarına uğurlandı.
    • AA
    • 03.11.2020 - 14:27
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    İzmir depreminde hayatını kaybeden aile defnedildi

    İzmir'deki depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın defin işlemleri devam ediyor.

    Doğanlar Apartmanı enkazından çıkarılan ailenin cenazeleri, otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

    BABA EVİNE GETİRİLDİ

    Aydın'a getirilen cenazeler, helallik alınması için Mert Küçükyumuk'un baba evine getirildi.

    Buradan alınarak Bey Camii'ne getirilen cenazelerin başındaki çiftin yakınları tabutlara sarılarak gözyaşı döktü.

    Aydın İl Müftüsü Ercan Aksu'nun kıldırdığı cenaze namazına ailenin yakınlarının yanı sıra AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Aydın İl Sağlık Müdürü Osman Açıkgöz, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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    5 YILLIK EVLİYDİLER

    Mert Küçükyumuk'un cenazesi, Aydın'daki Kemer Mezarlığına, anne ve çocuğunun cenazesi ise İzmir'in Bornova ilçesinde toprağa verildi.

    Çiftin, Dokuz Eylül Üniversitesi'nde eğitim görürken tanıştığı ve 5 yıllık evli oldukları belirtildi.

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