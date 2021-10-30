İzmir depreminde hayatını kaybeden Umut'un çizdiği 'Cumhuriyet' resmi

Enkaz altından kurtarılmasına rağmen hastanede yaşamını yitiren minik Umut'un, depremden 2 gün önce çizdiği resim afiş haline getirildi.

İzmir'de tam 1 yıl önce yaşanan 6.6'lık depremde vefat eden kişiler, bugün tek tek anılıyor.

Doğanlar Apartmanı enkazından 65 saat sonra sağ çıkarılan 3 yaşındaki Elif'in 7 yaşındaki ağabeyi Umut, hayatını kaybedenlerden biri.

'CUMHURİYET' RESMİ AFİŞ OLDU

Umut'un anısını yaşatmak için depremden 2 gün önce yaptığı ve okula götürmek istediği "Cumhuriyet" konulu resim, afiş haline getirilerek Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'ndaki Buz Sporları binasına asıldı.

Umut'un babası Oğuz Perinçek, depremden 2 gün önce Urla'daki köy evlerine gidip 4 gün orada kalmayı düşündüklerini ancak Umut'un Cumhuriyet Bayramı için resim yapmak istediğini ve o resmi 29 Ekim'de okula götürmek istediğini söylemesi üzerine planı ertelediklerini belirtti.

"BİZİ O GÜN İZMİR'DE TUTAN ŞEY UMUT'UN BAYRAM SEVGİSİDİ"

Oğluna salgın şartlarında bayramların eskisi gibi kutlanamadığını söylediklerini ancak ısrar edince onu kıramadıklarını ifade eden Perinçek, şunları söyledi:

"Yoksa biz 30 Ekim'de evde olmayacak ve bu felaketi yaşamayacaktık. Umut doğaya çok düşkündü. Böcek koleksiyonu vardı ve meraklı bir çocuktu. Resim yapmayı da çok severdi. Onun Cumhuriyet Bayramı'na katılma ve çizdiği resmi öğretmenine ulaştırma isteği bizi o gün İzmir'de tuttu. Bu yüzden Umut’un çizdiği bu resim çok anlamlı."

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de Umut'un çizdiği resmin sadece bir binada değil Cumhuriyet umudunu taşıyan tüm kalplerde yerini aldığını ifade etti.

117 CAN ANISINA BİSİKLET TURU

Öte yandan Umut anısına ailesi tarafından kurulan Umut Perinçek Vakfı organizasyonuyla bugün depremde kaybedilen 117 can anısına bisiklet turu düzenlendi. "Umut'a Sürüyoruz" isimli tura katılacak ilk 117 bisikletli için hazırlanan tişörtlerde de Umut Perinçek'in "Cumhuriyet" isimli resmine yer verildi.

Turun Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'ndan başlayarak Doğanlar Apartmanı önünde sona ermesi planlanıyor.