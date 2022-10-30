İzmir depreminde hayatlarını kaybedenler gözyaşları ile anıldı

İzmir’de 30 Ekim 2020’de meydana gelen depremde hayatını kaybeden 117 vatandaş, depremin meydana geldiği saat olan 14.51’de gözyaşları ile anıldı.

İzmir’de 117 kişinin hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan 30 Ekim depremi, 2. yıldönümünde depremden en fazla etkilenen bölge olan Bayraklı’da anıldı.

Depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için inşa edilen yapının önünde başlayan anmada, yakınlarını kaybeden depremzedeler gözyaşları arasında karanfiller bıraktı.

Depremin meydana geldiği saat olan 14.51’de ise sirenler çalarak saygı duruşunda bulunuldu.

Lokma dökülecek, mevlit okutulacak

Depremin yıldönümü nedeniyle 13 ilçede toplam 20 noktada lokma dökülecek ve üç camide mevlit okutulacak. Program çerçevesinde 117 bisiklet sürücüsü ve koşucular da sürüş ve koşu yaparak anmaya dahil oldu.

Elif ve Umut’un annesinden duygulandıran konuşma

Depremin simge isimlerinden biri olan ve 65 saat sonra Doğanlar Apartmanı enkazından çıkartılan Elif Perinçek’in ve aynı depremde hayatını kaybeden Umut’un annesi Yüreklere Umut Vakfı (YUVA) Başkanı Seher Perinçek, "Bu 2 yıldaki her saniye, canımızın canının gözyaşları, boğazımıza tıkanan nefes, atmak istemeyen yürek demek. Bu iki yıl bizim için 117 canımız olmadan oturduğumuz 730 akşam yemeği sofrası demek. Boş okul karneleri, yarım kalan kitaplar, gidilmemiş yollar, söylenmemiş sözler demek. Bizim için bu 2 yıl dinmeyen bir özlem demek. Kaybettiğimiz oğlumuzun ardından savaşlarla, afetlerle, yoksullukla kaybedilen umutları yeniden yeşertebilmek için, yaraları iyileştirmenin en iyi yolu başkalarının yaralarına dokunmaktır anlayışıyla kalan ömrümüzü çocukların geleceğine adamış bulunuyoruz. Bu amaçla kurduğumuz vakfımız YUVA ile çocuklarımıza kalem, kitap, giysi, oyuncak verip umut oluyoruz." ifadelerini kullandı.

AFAD’dan deprem programı

Öte yandan, 30 Ekim 2020 İzmir depremi anma etkinlikleri çerçevesinde İzmir AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda Konak Meydanı’nda program düzenlendi.

Programda, AFAD deprem simülasyon tırı ile katılımcı ekiplerin araç-gereç tanıtımı yapıldı ve stantlar vatandaşların ziyaretine açıldı.

Kur’an tilavetinin okunduğu programda, İzmir Valisi Sayın Yavuz Selim Köşger bir konuşma yaptı. Kocaeli’nden İzmir’e gelip stantları gezen vatandaşlar, depremin en yıkıcı halini yaşadıklarını ve İzmir halkını çok iyi anladıklarını söyledi.

Kocaelili vatandaşlar, deprem konusundaki farkındalığın daha da artması gerektiğini belirtti.