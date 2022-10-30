Petrol
94.22
-0.86%
Euro
18.5366
-0.07%
Dolar
18.5805
-0.10%
Altın
982.87
-1.13%
Borsa
3879
-1.41%
Bitcoin
386.813
-0.72%
BTXN Coin
10.57
-0.37%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C

    İzmir depreminde hayatlarını kaybedenler gözyaşları ile anıldı

    İzmir’de 30 Ekim 2020’de meydana gelen depremde hayatını kaybeden 117 vatandaş, depremin meydana geldiği saat olan 14.51’de gözyaşları ile anıldı.
    • 30.10.2022 - 17:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir depreminde hayatlarını kaybedenler gözyaşları ile anıldı

    İzmir’de 117 kişinin hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan 30 Ekim depremi, 2. yıldönümünde depremden en fazla etkilenen bölge olan Bayraklı’da anıldı.

    Depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için inşa edilen yapının önünde başlayan anmada, yakınlarını kaybeden depremzedeler gözyaşları arasında karanfiller bıraktı.

    Depremin meydana geldiği saat olan 14.51’de ise sirenler çalarak saygı duruşunda bulunuldu.

    Lokma dökülecek, mevlit okutulacak

    Depremin yıldönümü nedeniyle 13 ilçede toplam 20 noktada lokma dökülecek ve üç camide mevlit okutulacak. Program çerçevesinde 117 bisiklet sürücüsü ve koşucular da sürüş ve koşu yaparak anmaya dahil oldu.

    Elif ve Umut’un annesinden duygulandıran konuşma

    Depremin simge isimlerinden biri olan ve 65 saat sonra Doğanlar Apartmanı enkazından çıkartılan Elif Perinçek’in ve aynı depremde hayatını kaybeden Umut’un annesi Yüreklere Umut Vakfı (YUVA) Başkanı Seher Perinçek, "Bu 2 yıldaki her saniye, canımızın canının gözyaşları, boğazımıza tıkanan nefes, atmak istemeyen yürek demek. Bu iki yıl bizim için 117 canımız olmadan oturduğumuz 730 akşam yemeği sofrası demek. Boş okul karneleri, yarım kalan kitaplar, gidilmemiş yollar, söylenmemiş sözler demek. Bizim için bu 2 yıl dinmeyen bir özlem demek. Kaybettiğimiz oğlumuzun ardından savaşlarla, afetlerle, yoksullukla kaybedilen umutları yeniden yeşertebilmek için, yaraları iyileştirmenin en iyi yolu başkalarının yaralarına dokunmaktır anlayışıyla kalan ömrümüzü çocukların geleceğine adamış bulunuyoruz. Bu amaçla kurduğumuz vakfımız YUVA ile çocuklarımıza kalem, kitap, giysi, oyuncak verip umut oluyoruz." ifadelerini kullandı.

    İzmir depreminde hayatlarını kaybedenler gözyaşları ile anıldı #1

    AFAD’dan deprem programı

    Öte yandan, 30 Ekim 2020 İzmir depremi anma etkinlikleri çerçevesinde İzmir AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda Konak Meydanı’nda program düzenlendi.

    Programda, AFAD deprem simülasyon tırı ile katılımcı ekiplerin araç-gereç tanıtımı yapıldı ve stantlar vatandaşların ziyaretine açıldı.

    Kur’an tilavetinin okunduğu programda, İzmir Valisi Sayın Yavuz Selim Köşger bir konuşma yaptı. Kocaeli’nden İzmir’e gelip stantları gezen vatandaşlar, depremin en yıkıcı halini yaşadıklarını ve İzmir halkını çok iyi anladıklarını söyledi.

    Kocaelili vatandaşlar, deprem konusundaki farkındalığın daha da artması gerektiğini belirtti.

    İzmir depreminde hayatlarını kaybedenler gözyaşları ile anıldı #2

    İzmir depreminde hayatlarını kaybedenler gözyaşları ile anıldı #3

    İzmir depreminde hayatlarını kaybedenler gözyaşları ile anıldı #4

    İzmir depreminde hayatlarını kaybedenler gözyaşları ile anıldı #5

    İzmir depreminde hayatlarını kaybedenler gözyaşları ile anıldı #6

    İzmir depreminde hayatlarını kaybedenler gözyaşları ile anıldı #7


    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    Advertorial

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    Düzce'de kışlık sebze ve meyveler pazara inmeye başladı
    Ekonomi

    Düzce'de kışlık sebze ve meyveler pazara inmeye başladı

    Türkiye kış saati uygulamasına geçecek mi? Saatler geri alınacak mı? 2022 kış saati uygulaması..
    Gündem

    Türkiye kış saati uygulamasına geçecek mi? Saatler geri alınacak mı? 2022 kış saati uygulaması..

    Görüş Bildir