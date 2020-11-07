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    İzmir depreminde meydana gelen tsunamiden yeni görüntüler

    Yıkıma neden olan 6,6 büyüklüğündeki depremde oluşan tsunaminin yeni görüntüleri ortaya çıktı.
    • DHA
    • 07.11.2020 - 17:51
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    İzmir depreminde meydana gelen tsunamiden yeni görüntüler

    İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen ve merkez üssü Seferihisar açıkları olarak açıklanan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından tsunaminin meydana geldi.

    Depremle sarsılan Seferihisar ilçesi Sığacık Mahallesi sakinleri, canlarını kurtarmak için panikle kendilerini evlerinden ve iş yerlerinden dışarı attı.

    İzmir depreminde meydana gelen tsunamiden yeni görüntüler VİDEO

    YÜKSEK YERLERE KAÇTILAR

    Ancak depremin etkisiyle yaşanan tsunamiyi gören mahalle halkı, bu kez de yüksek yerlere kaçarak canlarını kurtarmaya çalıştı.

    Tsunami nedeniyle mahalleyi yaklaşık 1,5 metre deniz suyu bastı.

    İŞ YERLERİ SULAR ALTINDA KALDI

    Evler ve iş yerleri sular altında kalırken, bazı eşyalar da kullanılamaz hale geldi.

    Tsunami sırasında limanda bağlı olan tekneler halatlarından kurtulup, açığa sürüklendi ve bazıları ise battı.

    Çok sayıda tekne de dalganın etkisiyle karaya oturdu. Kordon bölgesinde park halinde bulunan araçlar da denize sürüklendi.

    1 KİŞİ BOĞULARAK CAN VERDİ

    İş yerlerindeki masa, sandalye gibi bağımsız eşyalar da denize sürüklendi. 1 kişi ise boğularak öldü.

    Yaşanan tsunamiye ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, yükselen suların karaya taştığı anlar da yer aldı.

    İzmir depreminde meydana gelen tsunamiden yeni görüntüler #1

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