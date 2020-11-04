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    İzmir depreminde, Rıza Bey Apartmanı'nın çökme anı

    İzmir depreminde, Rıza Bey Apartmanı'nın çökme anı

    İzmir'de 34 kişiye mezar olan Rıza Bey Apartmanı'nın çökme anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.
    • DHA
    • 04.11.2020 - 15:36
    • Güncelleme : 04.11.2020 - 15:39
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    Türkiye, 30 Ekim Cuma günü İzmir'deki 6.6 büyüklüğünde depremle sarsıldı.

    Depremde 114 kişi hayatını kaybetti, 1035 kişi yaralandı, yaralılardan 898'i taburcu edildi, 137 kişinin ise tedavisi devam ediyor.

    İzmir depreminde, Rıza Bey Apartmanı'nın çökme anı VİDEO

    RIZA BEY APARTMANI'NIN YIKILMA ANI

    Şehirde yaraların sarılması için çalışmalar devam ederken, felaket anına ilişkin her gün tüyleri ürperten yeni görüntüler ortaya çıkıyor.

    Son olarak, 34 cana mezar olan Rıza Bey Apartmanı'nın deperemden hemen sonra yıkıldığı o anların görüntüsü ortaya çıktı.

    İzmir depreminde, Rıza Bey Apartmanı nın çökme anı #1

    İzmir depreminde, Rıza Bey Apartmanı nın çökme anı #2

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