Dolar
8.4368
1.0927%
Euro
9.8272
1.6151%
Altın
1887.89
0.4699%
Borsa
1136.33
2.1539%
G. Altın
512.569
1.6423%
Bitcoin
112350.22
-1.3616%
EXEN Coin
11.33
1.88%
17ºC
İstanbul
Güneşli 17 C
    İzmir depreminde yıkılan binada kullanan malzemeler kalitesiz çıktı

    İzmir depreminde yıkılan binada kullanan malzemeler kalitesiz çıktı

    İzmir'deki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda kullanılan malzemelerin kalitesiz olduğu canlı yayında anlatıldı.
    • Haber Merkezi
    • 31.10.2020 - 13:08
    • Güncelleme : 31.10.2020 - 13:21
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    İzmir'de yaşanan depremin ardından bölgede büyük bir çalışma başlatıldı.

    Enkaz altında kalan vatandaşların tek tek kurtarılırken bir yandan da çöken binaların malzemeleri inceleniyor.

    Mimar Nihat Şen, NTV canlı yayınında Rıza Bey Apartmanı'nda kullanılan malzemelerin kalitesizliğini anlattı.

    YUVARLAK DEMİR KULLANILDI, BETON ELDE UFALANDI

    Binanın yapımında yuvarlak demirlerin kullanıldığını gösteren Şen, "Yuvarlak demir bir deprem anında betonla en kolay ayrışan yapı elemanıdır." dedi.

    Nihat Şen, binadan alınan beton parçasını eliyle ovaladı ve betonun anında ufalandığı görüldü.

    Yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda kullanılan malzeme VİDEO

    İzmir depreminde yıkılan binada kullanan malzemeler kalitesiz çıktı #1

    İzmir depreminde yıkılan binada kullanan malzemeler kalitesiz çıktı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir