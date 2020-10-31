- Haberler
- Gündem Haberleri
- İzmir depreminde yıkılan binada kullanan malzemeler kalitesiz çıktı
İzmir depreminde yıkılan binada kullanan malzemeler kalitesiz çıktı
İzmir'deki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda kullanılan malzemelerin kalitesiz olduğu canlı yayında anlatıldı.
- Haber Merkezi
- 31.10.2020 - 13:08
- Güncelleme : 31.10.2020 - 13:21
İzmir'de yaşanan depremin ardından bölgede büyük bir çalışma başlatıldı.
Enkaz altında kalan vatandaşların tek tek kurtarılırken bir yandan da çöken binaların malzemeleri inceleniyor.
Mimar Nihat Şen, NTV canlı yayınında Rıza Bey Apartmanı'nda kullanılan malzemelerin kalitesizliğini anlattı.
YUVARLAK DEMİR KULLANILDI, BETON ELDE UFALANDI
Binanın yapımında yuvarlak demirlerin kullanıldığını gösteren Şen, "Yuvarlak demir bir deprem anında betonla en kolay ayrışan yapı elemanıdır." dedi.
Nihat Şen, binadan alınan beton parçasını eliyle ovaladı ve betonun anında ufalandığı görüldü.
Yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda kullanılan malzeme VİDEO