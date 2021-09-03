İzmir depreminde yıkılan Yılmaz Erbek Apartmanı’nın mimarına tahliye

Geçen yıl 30 Ekim'deki depremde 11 kişinin öldüğü Yılmaz Erbek Apartmanı ile ilgili davada, mimar Nurettin Bozdoğan tahliye oldu.

30 Ekim 2020'de İzmir Seferihisar açıklarında, 115 kişinin hayatını kaybettiği 6.6 büyüklüğündeki depremde, Bayraklı ilçesindeki 10 katlı Yılmaz Erbek Apartmanı’nın B bloğu da yıkılmıştı.

Enkaz altında kalan 11 kişi yaşamını yitirmişi, 11 kişi de yaralanmıştı.

10 ŞÜPHELİYE HAPİS İSTEMİ

Depremin ardından başlatılan soruşturma kapsamında 2'si tutuklu, 10 kişi hakkında İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

MİMAR TAHLİYE OLDU

1 Eylül'de ilk duruşması yapılan Yılmaz Erbek Apartmanı B bloğa ilişkin 2'si tutuklu 10 sanığın yargılandığı davanın görülmesine bugün devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

Müştekilerin ifadelerinin dinlendiği duruşmada verilen aranın ardından mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan binanın fenni mesulü mimar Nurettin Bozdoğan’ın tahliyesine karar verdi.

YAPI SAHİBİNİN TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDİYOR

Diğer tutuklu sanık yapı sahibi Mustafa Yılmaz'ın ise tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Heyet, tutuksuz yargılanan 8 sanık hakkındaki ev hapsi ve imza şartlarının kaldırılması, yurt dışı çıkış yasaklarının devamına da karar verip, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.