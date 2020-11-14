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    İzmir depremine ait yeni görüntüler ortaya çıktı

    Yıkıma sebep olan 6.6 büyüklüğündeki depreme pazar yerinde yakalanan vatandaşların büyük bir panikle kaçıştığı o anlar kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 14.11.2020 - 16:27
    • Güncelleme : 14.11.2020 - 17:16
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    İzmir depremine ait yeni görüntüler ortaya çıktı

    İzmir'in Seferihisar açıklarında meydana gelen ve yıkıma neden olan 6.6'lık depremde 100'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, birçok binada ise hasar oluşmuştu.

    Tüm kentte korku ve paniğe sebep olan depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

    PAZARDA DEPREM PANİĞİ

    Depreme pazar alanında yakalanan vatandaşlar korkuyla sağa sola kaçmaya başlarken, tezgahların üzerindeki şemsiyelerin sallandığı o anlar MOBESE kamerası tarafından kaydedildi.

    İzmir depremine ait yeni görüntüler ortaya çıktı VİDEO

    İzmir depremine ait yeni görüntüler ortaya çıktı #1

    İzmir depremine ait yeni görüntüler ortaya çıktı #2

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