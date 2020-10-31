İzmir'de meydana gelen depremin yer altında kaydedilen ürkütücü ses kaydı ortaya çıktı.

Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından enkaz altındaki vatandaşlarımıza ulaşmak için çalışmalar devam ediyor.

İzmir depreminin tüyleri ürperten ses kaydı VİDEO



O ANLARIN SES KAYITLARI

Depremden sonra bölgeden gelen görüntüler felaketin boyutunu gözler önüne sererken bu kez o anların ses kayıtları ortaya çıktı.

Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Hamdullah Livaoğlu tarafından yapılan çalışma ile depremin yer altında kaydedilen sinyal sesi işitilebilir hale dönüştürüldü.

Ortaya çıkan ses kaydı depremin şiddetini gözler önüne seriyor.