Eğitim uçuşu sırasında denize düşerek kaza kırıma uğrayan uçakta bulunan 2 pilot, fırlatma koltuğu sayesinde sağ olarak kurtuldu.

Bir haftada ikinci kaza...

7 Nisan'da Konya'nın Karatay ilçesinde Türk Yıldızları'na ait NF5 tipi gösteri uçağı kaza kırıma uğramış, 38 yaşındaki Pilot Yüzbaşı Burak Genççelebi şehit olmuştu.

Bugün ise İzmir'de Kore yapımı KT-1 tipi askeri uçak, eğitim uçuşu sırasında Foça ilçesi Borak Adası İngiliz Burnu açıklarında denize düştü.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arama-kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

MSB: 2 PİLOT KURTARILDI

Türkiye'yi sevindiren haber ise Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) geldi.

Olaya ilişkin açıklama yapan MSB, arama kurtarma çalışmasıyla 2 pilotun sağ olarak kurtarıldığını duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, "İzmir’deki 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığı'mızda görev yapan KT-1 tipi uçağımız, eğitim uçuşu sırasında henüz belirlenemeyen bir sebeple Foça açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğradı. Derhal başlatılan arama-kurtarma çalışması ile 2 pilotumuz sağ olarak kurtarıldı." ifadeleri yer aldı.

FIRLATMA KOLTUĞU HAYAT KURTARDI

Öte yandan pilotların fırlatma koltukları sayesinde kurtulduğu öğrenildi.

Karaya çıkartılan pilotlar, ilk müdahalenin ardından bölgede bulunan vatandaşların da yardımıyla ambulansa taşındı. Foça Devlet Hastanesi'ne kaldırılan pilotlardan biri askeri helikopterle Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Pilotların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.



İzmir Foça'da askeri uçak düştü ViDEO

