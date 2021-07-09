İzmir Foça'da orman yangını kontrol altına alındı

Ormanlık alanda çıkan yangın, 11 saatlik çalışmaların ardından kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

İzmir'in Foça ilçesinde, saat 16.00 sıralarında Ilıpınar Mahallesi yakınında bulunan alanda henüz bilinmeyen sebepten yangın çıktı.

İddiaya göre, yerleşim alanında çıkan alevler şiddetli rüzgarın da etkisiyle çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alana sıçradı.

Gerenköy mevkiine kadar ormanlık alanda geniş bir alana yayılan alevlere İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 yangın söndürme uçağı, 6 helikopter ve 23 arazöz ile İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler müdahale gerçekleştirdi.

GECE YARISI KONTROL ALTINA ALINDI

Öte yandan, dün akşam saat 21.00 sıralarında etrafı çevrilen ve yerleşim yerlerini tehdit etmediği belirlenen yangın, saat 03.00 sıralarında yoğun uğraşlar neticesinde kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.