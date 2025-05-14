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İHA

Çevre kirliliği vakalarının pik yaptığı İzmir'de, bir belediyeye daha ceza kesildi.

Denetimlerini artıran Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü ekipleri, Atıfbey Mahallesi'ndeki açık alana atık döküldüğü ihbarını aldı.

BELEDİYENİN ATIK DÖKTÜĞÜ TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine bölgede inceleme yapan ekipler, boş alanda vahşi depolama yapıldığını belirledi.

Yapılan incelemede, hafriyat ve evsel nitelikli atıklar ile mobilya atıklarının Gaziemir Belediyesi'nce bölgede depolandığı tespit edildi.

1,8 MİLYON TL CEZA UYGULANDI

Çevre Kanunu kapsamında Gaziemir Belediyesi'ne, 1 milyon 869 bin 726 lira idari ceza uygulanarak sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Bakanlık ekiplerinin gözetiminde alanın temizlenerek, atıkların Büyükşehir Belediyesi'ne ait sahaya taşınmasına ilişkin çalışma başlatıldı.