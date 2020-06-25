İzmir genelinde maske takmak zorunlu hale geldi

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Şu sıralar tatilcilerin akınına uğraşan kentte, maskesiz güneşlenen ünlü isimler dikkat çekiyor.

Türkiye'de koronavirüs salgınının baş gösterdiği ilk günden bu yana İzmir'de maske ve sosyal mesafe fazlasıyla tartışıldı.

Konunun muhatabı olan İzmirliler, zamanında alınan uyulması gereken o kararların çoğunu ezdi, geçti.

Şu sıralar tatilcilerin akın akın gittiği kentte, maske zorunlu hale geldi.

VALİ'NİN İLK KARARI

Kararı İzmir'e 18 Haziran'da atanan Vali Yavuz Selim Köşger aldı. Vali Köşger, "Tüm katılımcıların mutabakatıyla aldığımız ilk kararla İzmir'de il genelinde maske takmak zorunlu oldu. Hayırlı olsun." dedi.

ÇEŞME'DEKİ ÜNLÜLER MASKESİZ TAKILIYOR

Ancak maske zorunluluğu, Çeşme'de tatil yapanların pek umrunda değil...

Ünlü isimlerin uğrak mekanı olan ilçede denizin keyfini çıkaran binlerce kişi, koronavirüs salgınını hiçe sayarak rahatça davranabiliyor.

Her yıl mutlaka Çeşme'ye uğrayan Demet Akalın gibi...

81 ilde maske takmayana 900 lira ceza kesilirken, tatil yapan Akalın'ın maskesiz hali dikkat çekti.