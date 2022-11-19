İzmir için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

İzmir için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü’nden, İzmir’de bu geceden itibaren kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtınanın etkili olmasının beklendiği açıklandı.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, İzmir'deki hava durumu için bir açıklamada bulundu.

Yapılan açıklamaya göre, İzmir genelinde rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), zaman zaman kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde etkili olacağı bildirildi.

24 saat etkili olacak

Kuvvetli rüzgarın bu akşam saat 22.00'de başlayacağı ve yarın 22.00'de etkisini kaybedeceği belirtildi.

Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı

DHA'nın haberine göre; meteoroloji yetkilileri, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, baca zehirlenmesi ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.









