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    İzmir için orman yangını uyarısı

    İzmir için orman yangını uyarısı

    Çeşme’de 2 ayrı noktada çıkan orman yangınları, ikinci günde söndürüldü. Rüzgarın hakim olduğu bölgede soğutma çalışmaları sürerken, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, “3 güne dikkat” uyarısı geldi.
    • 15.07.2022 - 13:59
    • Güncelleme : 15.07.2022 - 14:32
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    İzmir’in Çeşme ilçesi Karaköy mevkisinde bulunan Alaçatı Barajı yakınlarındaki makilikte, 13 Temmuz'da saat 13.30 sıralarında yangın çıktı.

    Eski İzmir yolu kenarında Taşlıtepe Devlet Ormanı'nda, Orman Genel Müdürlüğü'ne ve bir kişiye ait 2 hektarlık makilikte çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

    Alevler tehdit edince otoyol kapatıldı

    Alevlerin tehdit ettiği İzmir-Çeşme otoyolu önlem amacıyla trafiğe kapatıldı, sürücüler Zeytinler gişelerinden İzmir-Çeşme eski yoluna yönlendirildi.

    Yangınla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.

    2 şüpheli de serbest kaldı

    Şüphelilerden 5'i, ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

    Diğer 2 kişinin de işlemlerinin ardından serbest kaldığı öğrenildi.

    İzmir için orman yangını uyarısı #1

    Aynı gün ikinci yangın

    Karaköy mevkisindeki alevleri söndürme çalışmaları sürerken, aynı gün saat 18.00 sıralarında bu kez Ovacık Mahallesi'nde orman yangını çıktı.

    Ekipler, buradaki yangına da 2 dakika içerisinde ilk müdahaleyi yaptı.

    2 sitede oturanlar tahliye edildi

    Ovacık Mahallesi'ndeki 2 sitede oturanlar, tedbir amaçlı tahliye edildi.

    Ekipler, gece boyunca hem Karaköy hem de Ovacık'taki yangınlara müdahale etti.

    İzmir için orman yangını uyarısı #2

    120 hektarlık makilik ve ormanlık alan zarar gördü

    Havadan ve karadan müdahale ile yangınlar dün sabah saatlerinde kontrol altına alındı.

    Her iki yangında toplam 120 hektarlık makilik ve ormanlık alan zarar gördü.

    Alevlerin yeniden canlanmaması için her iki bölgede de soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

    İzmir için orman yangını uyarısı #3

    Vali Köşger’den 'yangın' uyarısı

    Rüzgarın hakim olduğu bölge için İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger 'yangın' uyarısı yaptı.

    Köşger,  Twitter'dan bir paylaşım yaparak “Değerli İzmirliler; Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, bugünden başlayarak önümüzdeki 3 gün boyunca İzmir ve çevresinde meteorolojik açıdan orman yangını tehlikesi öngürülmektedir. Lütfen, yangına mahal verecek her türlü eylemden kaçınalım, ciğerlerimiz yanmasın.” dedi.

    İzmir için orman yangını uyarısı #4

    İzmir için orman yangını uyarısı #5


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