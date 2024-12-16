İHA

Karşıyaka Belediyesi'ne ilişkin yaşanan gelişme çok konuşuldu...

Edinilen bilgilerde, AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanlığı, Karşıyaka Belediyesinin geçtiğimiz günlerde temizlik şirketine yaptığı araç kiralama ihalesiyle ilgili suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

Yaşanan gelişme sonrası AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Selahattin Köse, Karşıyaka Adliyesi önünde basın açıklamasında bulundu.

"BURASI SİZİN BABANIZIN ŞİRKETİ DEĞİL"

“İhalede burnumuza pis kokular geldi” diyen AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Selahattin Köse, adrese teslim bir ihale yapıldığını iddia ederek şu ifadelerde bulundu:

Biraz araştırdığımızda; milletin parasının çarçur edildiği, adrese teslim ihale yapıldığını, rekabet ortamının ortadan kaldırılarak, Karşıyakalının parasının birilerine peşkeş çekildiği kanaatine vardık” diye konuştu. Köse, “Biz ne Karşıyakalıların ne de bu milletin parasını birileri mutlu olsun diye, onlara peşkeş çekilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Karşıyaka'nın zarar görmemesi adına, elimizden ne geliyorsa yapmaya gayret göstereceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Karşıyaka sahipsiz değildir. Karşıyaka Belediye Başkanı Behice Yıldız Ünsal'a sesleniyorum; burası sizin babanızın şirketi değil. Burada 350 bin Karşıyakalının hakkı var.

"24 AYLIĞINA 218 MİLYON + KDV GİBİ YÜKSEK MİKTAR"

“Sizlere trajikomik bir ihaleden bahsetmek istiyorum” diyen Karşıyaka Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Hasan Ünal da, dikkat çeken ihale detaylarını paylaştı.

Temizlik şirketi için araç kiralama ihalesine çıkıldığını aktaran Ünal, 24 aylığına, 218 milyon+KDV gibi yüksek miktara ihale yapıldığını bildirdi.

Hasan Ünal, devamında şu sözleri sarf etti:

Trajikomik diyorum; çünkü ağlanacak halimize Belediye Başkanı Yıldız Ünsal sayesinde acı acı gülüyoruz. Temizlik hizmeti için bir araç kiralama ihalesine çıkıyor belediye başkanı. Bütün belediyeler, artık kendi öz sermayesi ve bütçesi ile kiralamaktan vazgeçerken, bizim belediye başkanı her ne hikmetse araçları kendi alacağına, kiralama tercihinde bulunuyor. Üstelik 24 aylık kiralama fiyatının yarısına bu araçları demirbaş olarak kazandırma imkanı varken; yani daha uygun ve az bütçeyle kendi bünyesine katmak yerine, araçları dışarıdan daha yüksek fiyata kiralama tercihinde bulunuyor. Yaklaşık 218 milyon gibi fahiş bir rakamla; şoförü olmayan, yakıtı olmayan, bir anlamda modeli bile belli olmayan, belki de; eski, ömrünü ve miadını doldurmuş araçlara sadece 24 aylığına 218 milyon + KDV gibi yüksek miktarı adrese teslim ihaleyle bir firmaya veriyor.

"'ELENEN 6 FİRMA 1 TL İLE 5 TL ARASINDA TEMİNAT YATIRMIŞ' DİYOR"

Ünal, son olarak şu ifadelerde bulundu: