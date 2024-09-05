İzmir Körfezi Bilim Kurulu bugün Murat Kurum başkanlığında toplanacak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca kurulan Bilim Kurulu, İzmir Körfezi'ndeki sorun için bugün ilk toplantısını yapacak. Murat Kurum başkanlığında yapılacak olan toplantıya 20 bilim insanı da eşlik edecek.

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Haber Merkezi

Kirlilik ve balık ölümleriyle anılan İzmir Körfezi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kirliliği mercek altına almak için İzmir Körfezi Bilim Kurulu'nu oluşturma kararı aldı.

Bakan Murat Kurum'un talimatlarıyla oluşturan kurul, bugün ilk toplantısını gerçekleştirecek.

BAKAN KURUM BAŞKANLIĞINDA BİLİM KURULU TOPLANIYOR

İzmir Körfezi’nde yapılacak çalışmaların bir bütünlük içerisinde yürütülebilmesi amacıyla toplanacak İzmir Körfezi Koordinasyon Kurulu toplantısına; milletvekilleri, bölge belediye başkanları, bilim insanları, kamu kurum ve kuruluşları ile STK ve oda temsilcilerinin de arasında olduğu 60’tan fazla yetkili isim davet edildi.

Bilim heyetinde TÜBİTAK MAM Başkanı Prof. Dr. Burcu Özsoy’un yanı sıra 9 üniversiteden 20 bilim insanının yer alması ve çözüm önerilerine katkı sağlaması bekleniyor.

CEMİL TUGAY TOPLANTIDA YER ALMAYACAK

İzmir Körfezi’nin kirlilik sorununun tüm taraflarıyla konuşulacağı toplantıya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın, yurt dışında olacağı ve bu nedenle katılmayacağı bildirildi.

KURULDA KİMLER YER ALACAK

Bilim insanları

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

Denizcilik Genel Müdürlüğü

TCDD Genel Müdürlüğü

Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü

Tarım ve Orman Bakanlığı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü

Su Ürünleri Genel Müdürlüğü

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı

Sahil Güvenlik Komutanlığı

TOPLANTIYA DAVET EDİLEN BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Balçova Belediye Başkanlığı

Bayraklı Belediye Başkanlığı

Çiğli Belediye Başkanlığı

Güzelbahçe Belediye Başkanlığı

Menemen Belediye Başkanlığı

Karşıyaka Belediye Başkanlığı

Konak Belediye Başkanlığı

BİLİM HEYETİNİN ÜYELERİ

Prof. Dr. Barış SALİHOĞLU – Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Burcu ÖZSOY - TÜBİTAK MAM Başkanı

Prof. Dr. Güçlü İNSEL - İstanbul Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Murat GÜNDÜZ - Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Nuray ÇAĞLAR - İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Esin SUZER - Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Şükrü BEŞİKTEPE - Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa YÜCEL - Ortadoğu Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Canan ERONAT - Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa DOĞAN - Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. İsmail KOYUNCU - İstanbul Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Aliye Suna ERSES YAY - Sakarya Üniversitesi

Prof. Dr. Gökdeniz NEŞER - Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Melih Ertan ÇINAR- Ege Üniversitesi

Doç. Dr. Bergüzar ÖZBAHÇECİ - İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Prof. Dr. B. Gültekin SINIR - Celal Bayar Üniversitesi

Prof. Dr. Ebru Yeşim ÖZKAN - Katip Çelebi Üniversitesi

Prof. Dr. Ergün TAŞKIN - Celal Bayar Üniversitesi

Prof. Dr. Şermin AÇIKÇINAR - Dokuz Eylül Üniversitesi (Dekan)

Prof. Dr. Azize AYOL - Dokuz Eylül Üniversitesi (Dekan)

BAKANLIĞIMIZA BAĞLI, ÇALIŞMALARI YÜRÜTECEK BİRİMLER

TVK Genel Müdürlüğü

Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü

ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

Türkiye Çevre Ajansı