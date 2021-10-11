İzmir Körfezi, kirlilikten beslenen deniz marulu ile kaplandı

Bostanlı sahilinden başlayarak karşı kıyıdaki İnciraltı’na kadar olan alan, deniz marulu ile kaplandı. Prof. Dr. Tevfik Tansel Tanrıkul, “Engel olunmazsa arkasından müsilaj gelecek” dedi.

İzmir’in Karşıyaka ilçesi Bostanlı sahilinde, kıyı boyunca yayılan ‘deniz marulu’ adı verilen yeşil renkli su yosunları dikkat çekti.

Körfez'in kuzeyinde kalan Mavişehir semtindeki balıkçı barınağı yakınındaki kıyılarda başlayan deniz marulu oluşumu, Bostanlı İskele yönüne doğru kıyı boyunca ilerledi.

Yosunlar, denizin rengini yeşile çevirdi. Deniz marulu oluşumu Bostanlı ile sınırlı kalmadı.

Karşı kıyıdaki İnciraltı'nda, flamingo, ördek, ak balıkçıl, sakarmeke, martı gibi kuşları konuk eden Çakalburnu Lagünü'nde de deniz marulları görülmeye başlandı.

Söz konusu lagünde, suyun üzerinin önemli bir kısmı deniz marullarıyla örtüldü.

“EVSEL ATIKLAR DERELER YA DA KANALLA DENİZE ULAŞIYOR”

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bostanlı sahilinde etkili olan deniz marullarının toplanması için çalışma başlattı.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tevfik Tansel Tanrıkul, bir alg türü olan deniz marullarının çevresel ve beslenme şartlarının uygun olması halinde aşırı çoğalabildiklerini, deniz marullarının sudaki fosfor, azot gibi maddelerden beslendiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Sularda, özellikle körfezlerde azot ve fosforun artmasının nedeni ise yüzde 90 ihtimalle evsel atığa bağlı kirliliktir. Evsel atıklar dereler ya da kanalla denize ulaşıyor. Sudaki değerleri kritik noktalara geldiği zaman alglerin üremesinde iyi bir besleyici ortam oluşturuyorlar.” Tanrıkul, deniz marullarının besin açısından zengin, akıntının olmadığı, su sıcaklığının 20 derecenin üzerinde olduğu, sığ bölgelerde kolaylıkla çoğaldıklarını belirtti.

“ASIL PROBLEM ÖLDÜKTEN SONRA ORTAYA ÇIKIYOR”

Tanrıkul, deniz marullarının, kısa ömürlü canlılar olduğunu fakat denizdeki bitkisel faunayı baskıladığını ve bundan faydalanamayan balıkları olumsuz etkilediğini belirterek şu sözleri kaydetti:

“Şartların değişmesiyle ölüyorlar. Asıl problem öldükten sonra ortaya çıkıyor. Çürümesiyle beraber suda daha kötü bir kimyasal kirlilik meydana getiriyor. Kıyılarda kirli bir görüntü oluşuyor. Çürümesiyle beraber bir hidrojen sülfür havaya karışıyor, bu da insanları rahatsız edecek bir kokuşma ortamı oluşturuyor."

‘SUDAN ÇIKARILARAK İMHA EDİLMELİ’

Tanrıkul, deniz marullarının sudan çıkarılarak imha edilmesi gerektiğini söyledi.

Üremesine neden olacak şartları ortadan kaldırmanın ise daha önemli olduğunu fakat bu şartların ortadan kaldırılmasının kısa sürede mümkün olmadığını aktaran Tanrıkul, şunları söyledi:

"Kirleticilerin engellenmesi, azaltılması veya durdurulması gerekir. Bunlar da çevre sağlığı, yerel yönetimlerle ilgili konular.





“SAYI VE YAYILDIĞI BÖLGE OLARAK ARTIŞ VAR”

Deniz marullarının görüldüğü ortamları Körfez'de yıllardan beri görmekteyiz. Ama bir artış var, sayı ve yayıldığı bölge olarak bir artış var.

Genelde Bostanlı ve Mavişehir açıklarında görülmekte. Evsel atığın suya karışma ihtimali çok fazla, ayrıca bu bölgeler sığ sular. Burada daha iyi bir üreme ortamı oluşturuyor. Tam karşımızda Balçova taraflarındaki sığ sular, marulun üremesini aktive ediyor."

‘MÜSİLAJIN ÖNCÜSÜ”

Deniz marullarını ‘müsilajın’ öncüsü olarak adlandıran Tanrıkul, her geçen gün sığ sular ve kıyılarda sayılarının artacağına inandığını belirtti.

Tanrıkul, hem müsilajın hem deniz marullarının suyun kimyasal niteliklerinin bozulmasına veya dengesinin değişmesine bağlı olarak şekillenen doğa olayları olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Akıntının olmaması, evsel atığın artması, azot, fosfat, nitrat seviyelerinin yükselmesine bağlı olarak böyle canlılar üremeye devam edecek. Arttıkça bu daha ciddi oranda hissedilecek. Eğer deniz marulu üremeye başladıysa akabinde, gelecek yıllarda müsilajın da İzmir Körfezi'nde oluşması için herhangi bir engel kalmayacak. İzmir Körfezi içinde görülme ihtimali artacak.





“MARULUN GÖRÜLMESİ DEMEK, ÖNCEDEN UYARI”

Müsilaj deniz marulundan daha sıkıntılı bir problem, çevreye daha fazla etkisi var. Ancak deniz marulunun görülmesi demek önceden bir uyarı demek gibi bir şey oluyor. Deniz marulunun üremesi yavaşlarsa veya ortam düzeltilebilirse özellikle kirlilik açısından müsilajın görülme ihtimali olmayacaktır.

İzmir Körfezi, kirlilikten beslenen deniz marulu ile kaplandı VİDEO



“ENGELLEYEMEZSEK ARKASINDAN MÜSİLAJ GELECEK”

Eğer su kirliliğine engel olamıyorsak mutlaka arkasından değişik çevresel felaketler gelecek. Bugün deniz marulunu engelleyemezsek, çözüm bulamazsak arkasından da maalesef müsilaj gelecek."