İzmir Körfezi'nde balık ölümleri: Kirli su 10 yıl boyunca denize deşarj edildi İzmir Körfezi'ndeki kirliliğe ilişkin değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Tolga Dinçer, altyapı yetersizliği nedeniyle 10 yılı aşkın süredir Çiğli Arıtma Tesisi'nden yeterli düzeyde arıtılmayan suyun körfeze deşarj edildiğini söyledi.

AA

İzmir Körfezi'deki kirlilik Türkiye'nin gündeminde.

Kordon ve İzmir kıyıları pis kokuya teslim olmuş durumda.

Bu kapsamda çalışmalar sürerken İzmir Balıkçılık Çalışma Grubu 34'üncü toplantısı yapıldı.

Toplantıda Ege Üniversitesi (EÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Tolga Dinçer, İzmir Körfezi'nde yaşanan balık ölümleri ve kirlilikle ilgili sunum yaptı.

Dinçer, özellikle iç körfezde su sirkülasyonunun kısıtlı olması nedeniyle suların sıcak mevsimlerde dış körfez bölgelerine göre daha fazla ısındığını, bunun iç körfez ekosistemini daha da kırılgan hale getirdiğini anlattı.

YETERLİ ARITILMAYAN SU DEŞARJ EDİLDİ

Nüfus ve altyapının yetersizliğinin sorunu büyüttüğünü belirten Dinçer, şunları kaydetti:

2000 yılında Büyük Kanal Projesi'nin devreye sokulmasıyla körfez ekosistemi çok ciddi bir düzelme sürecine girdi. Ancak ilerleyen yıllarda nüfusun giderek artması nedeniyle mevcut altyapının yetersiz kalması sorunun büyümesine neden oldu.



Altyapının yetersizliği nedeniyle 10 yılı aşkın süredir Çiğli Arıtma Tesisi'nden yeterli düzeyde arıtılmayan suyun deşarjlarının yapıldığı, gerek uydu görüntülerinden gerekse gözlem ve araştırma sonuçlarımızdan anlaşılıyor.

"BALIKLARDA HASTALIK TESPİT EDİLEMEDİ"

Dinçer, körfezde yüksek miktarda besleyici elemente bağlı aşırı alg üremesi olduğunu dile getirerek, "Körfezden alınan balık numuneleri üzerinde yapılan mikrobiyolojik çalışmalar neticesinde, balıklarda hastalığa sebep olacak herhangi bir bakteriyel ve paraziter etkene rastlanmamıştır." diye konuştu.

İZTO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Şahin Çakan ise körfezin 1979'dan beri balık avcılığına kapalı olduğunu ifade etti.

"TÜKETİCİ AÇISINDAN TEHLİKE UNSURU YOK"

Körfezdeki toplu balık ölümlerinin balıkçılık sektörünü olumsuz etkilediğini aktaran Çakan, "İzmir'de gerçekleştirilen balıkçılık faaliyetleri genellikle açık deniz avcılığına dayanmakta olduğundan bu durum tüketici sağlığı açısından bir tehlike unsuru oluşturmuyor. Bu bağlamda kritik olan avlanan balıkların menşei. Yasal düzenlemelere göre, kökeni belirsiz olan balıkların satışı kesinlikle yasak." ifadelerini kullandı.

Toplantıya sektörle ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)