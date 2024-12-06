İzmir Körfezi’nde temizlik çalışmaları başladı: 700 bin metreküp çamur temizlenecek

Haber Merkezi

İzmir'de yıllardır süren şehrin genelinde etkili olan kötü koku İzmirlilerin kaderi haline geldi.

Uzun zamandır CHP'li belediye başkanları tarafından yönetilen İzmir'de temizlik ve alt yapı ile ilgili sorunlar bir türlü çözülemedi.

Bu durum, CHP'ye olan desteğiyle bilinen partilileri ve vatandaşları bile çileden çıkardı.

TARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, İzmir Körfezi’nde sirkülasyonu sağlayarak, denizin temizlenmesinde önemli rol oynayacak dip tarama çalışmalarına başladı.

440 MİLYON LİRALIK YATIRIM AKTARILDI

İlk etapta Peynircioğlu Deresi ağzında yaklaşık 100 bin metreküp, Körfez'in Çiğli kısmında ise yaklaşık 600 bin metreküp olmak üzere toplam 700 bin metreküp tarama yapılacak.

İZSU Genel Müdürlüğü bu çalışmaları 440 milyon liralık yatırımla gerçekleştirecek.

STARTI CEMİL TUGAY VERDİ

Peynircioğlu Deresi ağzı ve Körfez’in kuzey aksını kapsayan bölgede ilk etapta 700 bin metreküp dip çamurunun taranacağı çalışmanın startını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay verdi.

Körfez’e açılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan’dan ve kurum yetkililerinden bilgi aldı.

Bostanlı’dan Körfez’e açılarak tarama gemisinin bulunduğu bölgeye giden Tugay, "İki tarama gemisi ve çıkan çamuru taşıyan 6 tane gemi ile temizlik çalışmalarımız devam edecek. Bu çalışma Körfez’de sirkülasyonu sağlayacak. Bakanlığın yapması gereken bir iş ama önemli değil. Körfez bizim körfezimiz. Tüm birimlerimizle Körfez temizlenene kadar durmadan çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

"KÖRFEZ BİZİM KÖRFEZİMİZ"

Uzun zamandır İzmir’in konuştuğu Körfez kirliliği konusunda emizlik seferberliğine başladıklarını dile getiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay şunları söyledi:

Körfez’in dip temizliğine ihtiyacı var. Suyun temizlenmesi için dipten bir temizlik gerek. Çok uzun süre derelerden Körfez’e gelen atıklarla boğuşuyoruz. Çamur da, çöp de geliyor. İzmir tarihi boyunca Körfez’de biriken unsurlar bunlar. Bu da Körfez’in temizlenmesine engel oluyor. Bugün Peynircioğlu Deresi’nin körfezle buluştuğu noktada dip temizliği gerçekleştiriyoruz. Bugün saat 09.00 itibariyle de çalışmalarımızı başlattık. İki tarama gemisi ve 6 tane de çıkan çamuru taşıyan gemi ile temizlik çalışmalarımız devam edecek. Bu çalışma Körfez’de sirkülasyon sağlayacak. Alg patlamasının da önüne geçecek. Bu yaptığımız çalışmalar aslında Bakanlığın yapmış olması gereken bir işti. Ama önemli değil. Bakanlık bu durumu görmüyorsa bizim yapacağımız bir şey yok. Körfez bizim körfezimiz. Tüm birimlerimizle Körfez temizlenene kadar durmadan çalışmalarımıza devam edeceğiz. İlk hedefimiz Körfezde alg patlamasının ve kokunun olmaması.

"TÜM YAPTIĞIMIZ ÇALIŞMALAR KÖRFEZ’E KATKI SAĞLAYACAK"

Körfez temizlik çalışmalarına etki edecek birçok projeyi de hayata geçirdiklerini ifade eden Tugay şöyle devam etti: