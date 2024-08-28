İzmir Körfezi, kirlilik ve balık ölümleriyle anılmaya başlandı...
Uzun yıllardır kronik hale gelen kirlilik sorunu çözülemezken, son günlerde körfezden gelen kötü koku tüm kenti sardı.
Özellikle Karşıyaka ve Bayraklı sahillerinde ölü balıklar nedeniyle oluşan kötü koku yüzünden vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin pencerelerini açamaz hale getirdi.
SUDAKİ PİSLİK GÖRÜNTÜLENDİ
Bayraklı ilçesi Turan Mahallesi sahilinde sığ bir bölümde su altı ışıklarıyla çekilen fotoğrafta sudaki yosunlaşma ve kirlilik, Bornova ilçesindeki bir yangının dumanının da eşlik ettiği kentin silüetiyle birlikte görüldü.
Su altının en net kareleri, Körfez'in kirliliğini de bir kez daha gözler önüne serdi.
RENGİ DEĞİŞTİ
Balık ölümlerinin yanı sıra, Körfez'in renginin de kırmıza döndüğü gözlemlendi. Ölen balıklar arasında çipura, deniz levreği gibi balıklar bulunuyor.
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