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AA

Vinç bakımı sırasında boyama işlemiyle oluşan atıkların, İzmir Körfezi'ne deşarj yapıldığı tespit edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir Körfezi'ne boya atığı deşarj eden vinç bakım firmasına 8 milyon 359 bin lira para cezası uygulandığını bildirdi.

DENETİMLERDE TESPİT EDİLDİ

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü ekiplerince liman bölgesinde gerçekleştirilen denetimde, vinç bakımı sırasında boyama işlemiyle oluşan atıkların İzmir Körfezi'ne deşarj yapıldığının tespit edildiği belirtildi.

SORUMLULARA SUÇ DUYURUSU

Açıklamada, inceleme sonrasında kirliliğe neden olan firmaya ceza uygulandığı gibi sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.