İzmir Körfezi'nin temizlenmesi için ilk adım atıldı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, "Safinaz 1" adını verdiği deniz yüzeyi temizleme aracıyla İzmir Körfezi'nde temizlik çalışmaları başlattı.

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AA & Ensonhaber

İzmir Körfezi'nde meydana gelen kirlilik ve balık ölümleri üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ekipleri, bölgedeki temizlik çalışmalarına hızla devam ediyor.

İzmir Körfezi Bilim Kurulu tarafından hazırlanan 15 maddelik Acil ve Kısa Vadeli Eylem Planı'nın açıklanmasının ardından Bakanlık, Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) aracılığıyla "Safinaz 1" adındaki deniz yüzeyi temizleme gemisini bölgeye gönderdi.

KÖRFEZ, "DENİZ SÜPÜRGESİ" İLE TEMİZLENECEK

Deniz süpürgesi olarak da bilinen bu araç, İzmir Körfezi'nde katı atıklar, ölü balıklar, plastik ambalajlar, balık ağları ve diğer zararlı materyalleri toplayarak geri dönüşüm için ayrıştırma işlemi yapacak.

Temizlik çalışmaları, körfezin tamamında, özellikle kirliliğin yoğun olduğu Bayraklı, Karşıyaka ve Konak gibi kıyılarda ve körfeze dökülen derelerin ağızlarında gerçekleştirilecek.

Geminin yüzer çöpleri toplaması, konveyör bant sistemi ile sağlanacak; atıklar geminin ortasında bulunan biriktirme alanında toplanacak.

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HAFTANIN 6 GÜNÜ 7.5 SAAT TEMİZLİK YAPILACAK

Gemi personeli tarafından torbalanan bu atıklar, daha sonra kıyıya çıkartılarak bertaraf edilmek üzere gönderilecek.

Yüzey temizleme aracı, haftada altı gün boyunca, günde 7.5 saat boyunca körfezde faaliyet gösterecek.