Atatürkçülük deyince ilk akla gelen eserlerden birisi İzmir Marşı...
Marş ilk olarak vapurlarda yaygınlaştı.
GÜNDEN GÜNE YAYILDI
Ardından yolculuklarda sokak müzisyenlerinin en çok seslendirdiği eser haline geldi.
Günden güne yayılan eser; futbol stadyumlarında, basketbol salonlarında yankılanmaya başlandı.
ŞAŞKINLIK VEREN GÖRÜNTÜLER
Bu kez sosyal medyada yayınlanan görüntüler şaşkınlık oluşturdu.
ZİKİR HALKASI EŞLİĞİNDE İZMİR MARŞI
Evde bir araya gelen kadınlar, İzmir Marşı’nı zikir halkasında dönerek seslendirdi.
COŞKUYLA SÖYLEDİLER
"İzmir’in dağlarında çiçekler açar" sözleriyle birbirleri etrafında dönen kadınlar, büyük bir coşku yaşadı.
TARTIŞMA YARATTI
O anlar kameralara anbean yansırken, kadınların zikir halkası oluşturduğu görüntüler tartışma yarattı.
GÜNDEM OLDU
Sosyal medyada gündem olan görüntüler, Atatürkçülük ve Kemalizm kavramlarını bir kez daha düşündürür hale getirdi.
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