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İzmir Marşı'nı zikir halkası oluşturarak söyleyen kadınlar gündem oldu

İzmir Marşı'nı zikir halkası oluşturarak söyleyen kadınlar gündem oldu Sosyal medyada yayılan görüntülerde bir araya gelen kadınlar, İzmir Marşı'nı zikir halkası oluşturarak söylemeye kalkıştı. Kadınların o anlarda büyük bir coşku yaşadığı da kameralara yansıdı.