İzmir Menderes'teki orman yangını kontrol altında Orman Genel Müdürlüğü (OGM), İzmir'in Menderes ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi.

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Haber Merkezi

Türkiye orman yangınlarıyla boğuşuyor.

Sıcak havayla birlikte ormanlardaki nem oranı sıfıra yaklaştı. Buna insan ihmalleri eklenince yangınlar kaçınılmaz oldu.

1 haftaya yayılan yangınların en etkilisi İzmir'de yaşandı.

KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Açıklama, Orman Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapıldı.

"DESTEK VEREN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİZ"

"Chinook" tipi helikopterin yangına müdahalesine ilişkin videonun yer aldığı paylaşımda, "İzmir Menderes'te meydana gelen orman yangını kontrol altına alındı. Yeşil Vatan için mücadele eden kahramanlarımıza, bizlere destek veren tüm kurumlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, gönüllülerimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ederiz." ifadesine yer verildi.

17 AĞUSTOS TARİHİNDE ÇIKTI

17 Ağustos Cumartesi günü Menderes'te çıkan yangına, 13 hava aracı ve arazözlerle müdahale başlatılmıştı.

İzmir Valisi Süleyman Elban yangının kopan elektrik telinin çıkardığı kıvılcımdan kaynaklandığını açıklamıştı.